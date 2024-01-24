CHP İzmir adayı belli oldu mu, kim oldu? Tunç Soyer tekrar aday olacak mı?

CHP İzmir adayı belli oldu mu? CHP'nin Parti Meclisi (PM), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için kalan adayları belirlemek üzere cuma toplanacak. CHP İzmir adayı belli oldu mu, kim oldu merak ediliyordu. Peki, Tunç Soyer tekrar aday olacak mı? Detaylar...

CHP İZMİR ADAYI BELLİ OLDU MU?

CHP Parti Meclisi kalan adayları belirlemek için cuma günü toplanacak. CHP'de İzmir ve Antalya büyükşehir belediye başkanı adaylarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 700 seçim çevresi için anket ve temayül yoklaması tamamlandı. CHP'nin İzmir'de mevcut başkan Tunç Soyer'in yerine yeni bir isim aradığı iddia ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, CHP, bugüne kadar 622 seçim çevresinde adayını açıklarken, aralarında İzmir ve Antalya'nın da bulunduğu yaklaşık 700 seçim çevresi için de anket ve temayül yoklaması çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) cuma saat 13.00'te toplanacak. MYK'nin ardından akşam saatlerinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında PM toplantısı yapılacak. Toplantıda kalan seçim çevrelerinin büyük çoğunluğu için adayların açıklanacağı öğrenildi.

Öte yandan, CHP, aday belirleme çalışmaları nedeniyle yarın saat 09.00'dan itibaren 2 gün parti genel merkezine ziyaretçi alınmayacağını bildirdi.

CHP İZMİR ADAYI KİM OLACAK?

Parti Meclisi toplantısı öncesi ise, CHP'nin İzmir'de mevcut başkan Tunç Soyer'in yerine yeni bir isim aradığı iddia edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaparak, "Mevcut başkan aday olacaksa ilan edeceğiz." dedi. Söz konusu iddialara ilişkin Tunç Soyer ise "Bir şaibem, bir usulsüzlüğüm, CHP'nin kurumsal kimliği ile çatışan bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan CHP lideri Özgür Özel'in Tunç Soyer ile ilgili adaylık sözleri ise "Soyer'in adaylığına yeşil ışık" olarak algılandı.