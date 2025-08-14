CHP'den istifa eden belediye başkanları kimler sorusu, özellikle yerel yönetimlerdeki siyasi dengelerin değişmeye başlamasıyla daha da önem kazandı. CHP'den istifa eden belediye başkanları kimler ve neden istifa ettiler? Gerekçeleri, yeni siyasi adımları ve hangi partilere geçtikleri gibi tüm detayları sizin için derledik. İşte 2025 yılı itibarıyla CHP'den istifa eden başkanlar listesi…

CHP'DEN İSTFA EDEN BELEDİYE BAŞKANLARI KİMLER?

1. Özlem Çerçioğlu – Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı

CHP'den istifa eden belediye başkanları arasında en dikkat çeken isimlerden biri Özlem Çerçioğlu oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olan Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Gerekçe olarak "partide siyaset yapma imkânının kalmaması" gösterildi.

2. Umut Yılmaz – Şehitkamil Belediye Başkanı (Gaziantep)

CHP'den istifa eden belediye başkanları kimler sorusunun diğer bir yanıtı da Umut Yılmaz'dır. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde belediye başkanı olarak görev yapan Yılmaz, partide yaşanan "kumpaslar, ahlaki çöküş ve baskılar" nedeniyle CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Görevine bağımsız olarak devam etmektedir.

3. Hamit Tutuş – Hasankeyf Belediye Başkanı (Batman)

CHP'den istifa edip başka bir partiye geçen belediye başkanları arasında Hamit Tutuş da yer alıyor. 31 Mart seçimlerinde CHP'den seçilen Tutuş, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Tutuş'un rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

ÖZLEM ÇERÇEİOĞLU AÇIKLADI

Özlem Çerçioğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadığını söyleyen Çerçioğlu, "Gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık. Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır.

"CHP'DE SİYASET YAPMA İMKANI KALMADI"

Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık. Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve azimle; hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem Aydın halkının aynı prensiplerle hizmetinde olmaya devam edeceğimden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın. Bütün Aydınlı hemşehrilerimi saygılarımla selamlıyorum."