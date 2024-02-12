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CHP'de uzun gece! 4 il ve İstanbul'un 10 ilçesinde adaylar belli gibi

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31 Mart'taki yerel seçimler öncesi CHP'de aday belirleme mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Aynı gün içinde iki kez toplanan CHP MYK ve PM, adayların henüz açıklanmadığı il ve ilçelerdeki isimleri belirlemek için yoğun mesai harcıyor. Toplantıdan sızan listelere göre İstanbul'un 10 ilçesi ile 3'ü büyükşehir 4 il ve bazı ilçelerdeki belediye başkan adayları netleşmeye başladı. Öte yandan Hatay için yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş'a yönelik tepkiler de toplantıda masaya yatırılacak.

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'de aday belirleme mesaisi devam ediyor. Gün içinde ikişer kez toplanan CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), adayların henüz açıklanmadığı seçim bölgelerindeki isimleri belirlemek için yoğun mesai harcıyor. Şu ana kadar toplantıdan sızan listelere göre İstanbul'un 10 ilçesindeki belediye başkan adayları belli oldu. Malatya, Adıyaman, Kayseri ve Ordu ile Balıkesir, Batman, Bursa'nın ilçelerinde de adaylar netleşmeye başladı.

AYNI GÜN İÇİNDE İKİ MYK VE İKİ PM

CHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi il ve ilçelerdeki adaylarını belirlemek için bugün ikişer kez PM ve MYK toplantısı yaptı. DEM Parti ile heyetler arası görüşmenin de devam ettiği CHP'de adayların belirlenmesinde yoğun mesai devam ediyor.

CHP'de aday belirleme mesaisi: MYK ve PM aynı gün içinde iki kez toplandı

ADAY BELİRLEME MESAİSİ SABAHA KADAR SÜREBİLİR

İstanbul'un ilçeleri, Ankara'nın Çankaya ilçesi ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın yerine başka bir ismin belirlenmesine ilişkin tartışmaların uzun süreceği öngörülüyor. Parti kaynakları, tüm seçim çevrelerinde adayların bu gece belirleneceğini kaydetti. Bu kapsamda partide aday mesaisinin sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi.

CHP'de aday belirleme mesaisi: MYK ve PM aynı gün içinde iki kez toplandı

HATAY İÇİN HALUK LEVENT'E TEKLİF İDDİASI

Hatay'da istifa çağrıları yapılan CHP'nin yerel seçimler için yeniden aday gösterdiği Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yönelik protestolar CHP'de kafaları karıştırdı. CHP, Savaş'ın adaylığı için anketleri işaret eden şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'e Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklif etti. Levent ise yaptığı açıklamayla teklifi reddetti. CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in "Kurumsal düzeyde Sayın Haluk Levent'e teklif götürmedik" demesi üzerine Levent'ten ikinci açıklama geldi. Levent, "Ben zaten yazılı bir resmi teklif geldi demedim. Sözlü yapıldı. Üst düzeyden yapıldı. 3 kez arandım, konuştuk." ifadelerini kullandı.

CHP'de uzun gece! 4 il ve İstanbul'un 10 ilçesinde adaylar belli gibiHatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş

CHP GRUP TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

Öte yandan, yarın yapılması planlanan CHP grup toplantısı, aday belirleme çalışmasının uzayacağı gerekçesiyle iptal edildi.

ADAY LİSTELERİNİN TESLİMİ İÇİN SON TARİH 20 ŞUBAT

Siyasi partiler belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini en geç 20 Şubat Salı saat 17.00'ye kadar teslim edecek, bağımsız adaylar da aynı gün saat 17.00'ye kadar başvuru yapabilecek.

Şu ana kadar MYK'da öne çıkan isimler ise şöyle:

  • Malatya: Veli Ağbaba
  • Adıyaman: Abdurrahman Tutdere
  • Kayseri: Murat Molu
  • Ordu: Zekai Sana
  • Ümraniye: Aykut Erdoğdu
  • Çekmeköy: Orhan Çerkez
  • Avcılar: Utku Caner Çaykara
  • Adalar: Ali Ercan Akpolat
  • Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu
  • Beykoz: Alaattin Köseler
  • Kadıköy: Mesut Kösedağı
  • Sarıyer: Oktay Aksu
  • Kağıthane: Tonguç Çoban
  • Esenyurt: Gürsel Tekin
  • Aydın Germencik: Barış Demirci
  • Balıkesir Altıeylül: Burak Zincirci
  • Balıkesir Bandırma: Dursun Mirza
  • Balıkesir Edremit: Mehmet Ertaş
  • Balıkesir Havran: Levent Gökalp
  • Balıkesir İvrindi: Ali Kundakçı
  • Balıkesir Karesi: Serpil Akgül
  • Balıkesir Manyas: Ahmet Duru
  • Balıkesir Savaştepe: Ali Koyuncu
  • Batman Beşiri İkiköprü beldesi: Yalçın Kaya
  • Batman Gercüş Kayapınar beldesi: Ömer Derinteki
  • Batman Kozluk Bekirhan beldesi: Ferhat Sakık
  • Batman Kozluk: Servet Varlık
  • Batman Balpınar beldesi: Yusuf Bulut
  • Bitlis Ahlat: Bülent Keleş
  • Bursa Gemlik: Şükrü Deviren
  • Bursa Mudanya: Deniz Dalgıç
  • Bursa Nilüfer: Şadi Özdemir
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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