CHP Parti Meclisi, 2024'te yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adaylarını belirlemeye başladı. Peki, CHP Bolu adayı kim oldu? Tanju Özcan mı aday olacak merak ediliyordu. İşte, CHP Bolu Belediye Başkan adayı...

CHP Bolu adayı kim oldu? AÇIKLANDI! Tanju Özcan aday mı?

CHP Bolu adayı kim oldu? CHP Parti Meclisi, 2024'te yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adaylarını belirlemeye başladı. Peki, CHP Bolu adayı kim oldu? Tanju Özcan mı aday olacak merak ediliyordu. İşte, CHP Bolu Belediye Başkan adayı haberimizde...

CHP BOLU ADAYI KİM OLDU?



CHP Bolu Belediye Başkanı adayı Tanju Özcan oldu.

CHP Parti Meclisi, yaklaşan yerel seçimlerde belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplandı. CHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu. Buna göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Bursa'da Mustafa Bozbey, Balıkesir'de Ahmet Akın oldu. Öte yandan CHP'den ihraç edilip daha sonra da affedilerek partiye dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehrinden yeniden aday gösterildi.

HANGİ ŞEHİRLERDE ADAYLAR BELLİ OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu belirleyen CHP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayını Mansur Yavaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayını Mustafa Bozbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Akın ve Bolu Belediye Başkanı adayını ise Tanju Özcan olarak açıkladı.

235 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLACAK

Öte yandan CHP, toplam 235 yerde belediye başkan adaylarını bugün toplanan PM sonrasında kamuoyuna açıklamaya hazırlanıyor.