CHP Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Gökdemir kimdir? Uğur Gökdemir neden istifa etti?

CHP Beykoz Belediye Meclis Üyesi Uğur Gökdemir, genç yaşına rağmen siyasette aktif bir rol üstlenen dikkat çekici bir isimdir. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleriyle CHP listesinden meclise seçilen Gökdemir, Beykoz'un genç kuşağının sesini temsil eden bir profil sergilemektedir.

UĞUR GÖKDEMİR KAÇ YAŞINDA?

Resmi verilere göre Uğur Gökdemir, 1994 yılında Beykoz'da dünyaya gelmiştir. Bu bilgiye dayanarak, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 31 yaşında olduğu anlaşılmaktadır.

UĞUR GÖKDEMİR NERELİ?

Uğur Gökdemir'in eğitim ve yaşam geçmişi de yine Beykoz'a dayanır. Çiğdem İlköğretim Okulu ve Şahinkaya Lisesi mezunu olan Gökdemir, Anadolu Üniversitesi Elektrik ve Enerji Sistemleri Bölümü öğrencisidir. Ayrıca askerlik görevini Ankara Çankaya'da yapmış olup, halen avukat katipliği görevini de sürdürmektedir.

UĞUR GÖKDEMİR NEDEN İSTİFA ETTİ?

Beykoz Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) saflarında yaşanan ardışık istifalar, ilçenin siyasi gündemini derinden etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in CHP'den istifasını açıklamasının ardından, iki meclis üyesinin daha partiden ayrıldığı bilgisi kamuoyuna yansıdı.

Bu isimlerden biri olan Uğur Gökdemir, istifa kararını kişisel sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Her ne kadar paylaşımında detaylı bir gerekçeye yer vermese de, kulislerde Gökdemir'in ayrılık kararının parti içinde yaşanan görüş ayrılıklarına dayandığı konuşuluyor.

GÖKDEMİR'İN SAVCILIK İFADESİ

2025 YILINDA SAVCILIĞA İFADE

Nisan 2025'te, CHP Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi süreçlerine ilişkin bazı soruşturmalar kapsamında Uğur Gökdemir ifadeye çağrıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Gökdemir, kurultay sürecine dahil olmadığını, delege olmadığını ve suçlamaları reddettiğini ifade etti.

SES KAYDI İDDİALARINA İTİRAZ

Aynı süreçte, sosyal medyada yayılan "delege pazarlığı"na dair ses kayıtları gündeme geldi. Gökdemir bu ses kayıtlarının montaj olduğunu savunarak, iddiaları kesinlikle reddetti. "Herhangi bir rüşvet teklifi gelmedi, rüşvet almadım." diyerek konuyu net şekilde açıklığa kavuşturdu.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA İFADEYE ÇAĞRILMA

31 Temmuz 2025 itibarıyla CHP İstanbul İl Kongresi'ndeki usulsüzlük iddiaları kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne davet edilen Gökdemir'in bu sürece dahil edilmesi, soruşturmanın kapsamlı yürüdüğünü gösteriyor.