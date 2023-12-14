CHP Parti Meclisi, 2024'te yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adaylarını belirlemeye başladı. Peki, CHP Balıkesir adayı kim oldu? Ahmet Akın mı aday olacak merak ediliyordu. İşte, CHP Balıkesir Belediye Başkan adayı...

CHP Balıkesir adayı kim oldu? BELLİ OLDU! Ahmet Akın aday mı?

CHP Balıkesir adayı kim oldu? CHP Parti Meclisi, 2024'te yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adaylarını belirlemeye başladı. Peki, CHP Balıkesir adayı kim oldu? Ahmet Akın mı aday olacak merak ediliyordu. İşte, CHP Balıkesir Belediye Başkan adayı haberimizde...

CHP BALIKESİR ADAYI KİM OLDU?

CHP Balıkesir Belediye Başkanı adayı Ahmet Akın oldu.

CHP Parti Meclisi, yaklaşan yerel seçimlerde belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplandı. CHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu. Buna göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Bursa'da Mustafa Bozbey, Balıkesir'de Ahmet Akın oldu. Öte yandan CHP'den ihraç edilip daha sonra da affedilerek partiye dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehrinden yeniden aday gösterildi.

HANGİ ŞEHİRLERDE ADAYLAR BELLİ OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu belirleyen CHP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayını Mansur Yavaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayını Mustafa Bozbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Akın ve Bolu Belediye Başkanı adayını ise Tanju Özcan olarak açıkladı.

235 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLACAK

Öte yandan CHP, toplam 235 yerde belediye başkan adaylarını bugün toplanan PM sonrasında kamuoyuna açıklamaya hazırlanıyor.