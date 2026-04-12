CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İZBETON AŞ.'deki usulsüzlük iddialarıyla başlattığı operasyon kapsamında 9 Nisan’da Ankara’da gözaltına alınan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve beraberindeki 8 kişi, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir merkezli İZBETON AŞ'ye yönelik yürütülen usulsüzlük soruşturması kapsamında tutuklandı. Aynı dosyada yer alan 8 kişi hakkında da tutuklama kararı verildi.
SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON AŞ üzerinden, Gaziemir’deki kentsel dönüşüm projelerinde kooperatif aracılığıyla menfaat sağlandığı iddia edildi.
Soruşturma kapsamında “zimmet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “resmi belgede sahtecilik” ve “denetim görevinin ihmali” suçlamaları yöneltildi.
9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma çerçevesinde 9 Nisan’da aralarında Ümit Erkol’un da bulunduğu 9 kişi Ankara’da gözaltına alındı. Hakkında işlem yapılan 10 kişiden birinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.
Dosyada, kooperatifin yeni yönetiminin şikâyet dilekçesi, mağdur ifadeleri ve bilirkişi raporlarının yer aldığı belirtildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Gözaltındaki şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı’ndan adliyeye sevk edildi. Savcılık, tüm şüphelileri tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderdi.
TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI
Hakimlikte yapılan sorguların ardından, aralarında Ümit Erkol’un da bulunduğu 9 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.