CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İZBETON AŞ.'deki usulsüzlük iddialarıyla başlattığı operasyon kapsamında 9 Nisan’da Ankara’da gözaltına alınan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve beraberindeki 8 kişi, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İZBETON AŞ'ye yönelik usulsüzlük soruşturması kapsamında tutuklandı.
  • Aynı dosyada yer alan 8 kişi hakkında da tutuklama kararı verildi.
  • Soruşturmada, İZBETON AŞ üzerinden Gaziemir'deki kentsel dönüşüm projelerinde kooperatif aracılığıyla menfaat sağlandığı iddia edildi.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir merkezli İZBETON AŞ’ye yönelik yürütülen usulsüzlük soruşturması kapsamında tutuklandı. Aynı dosyada yer alan 8 kişi hakkında da tutuklama kararı verildi.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON AŞ üzerinden, Gaziemir’deki kentsel dönüşüm projelerinde kooperatif aracılığıyla menfaat sağlandığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında “zimmet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “resmi belgede sahtecilik” ve “denetim görevinin ihmali” suçlamaları yöneltildi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma çerçevesinde 9 Nisan’da aralarında Ümit Erkol’un da bulunduğu 9 kişi Ankara’da gözaltına alındı. Hakkında işlem yapılan 10 kişiden birinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Dosyada, kooperatifin yeni yönetiminin şikâyet dilekçesi, mağdur ifadeleri ve bilirkişi raporlarının yer aldığı belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltındaki şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı’ndan adliyeye sevk edildi. Savcılık, tüm şüphelileri tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderdi.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Hakimlikte yapılan sorguların ardından, aralarında Ümit Erkol’un da bulunduğu 9 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Elif Yeşil
Haberler.com
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek

Trump'ın tehditlerine İran cephesinden gelen ilk yanıt çok sert

Trump bu kez Çin'i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız

Trump bu kez İran'ı değil bambaşka bir ülkeyi tehdit etti
Sakatlanan rakibine acıyınca boyunun ölçüsünü aldı

Sakatlanan rakibine acıdı, saniyeler sonra olanlara kimse inanamadı
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder

Böyle öğretmen olmaz olsun! Kızı için tüm sınıfı geride bıraktı
Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar

Osimhen'i alabilmek için 5 yıldızını takımdan yolluyorlar
Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor! e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı

e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı
Sakatlanan rakibine acıyınca boyunun ölçüsünü aldı

Sakatlanan rakibine acıdı, saniyeler sonra olanlara kimse inanamadı
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Test sonuçları kafa karıştırmıştı! Başsavcılık harekete geçti
Yenilmiyorlar! Konyaspor'dan sükseli galibiyet

Bu takımı kim durduracak?