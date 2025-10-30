Haberler

ChatGPT çöktü mü? Yapay zeka OpenAI ChatGPT sorun mu var 30 Ekim Perşembe?

ChatGPT çöktü mü? Yapay zeka OpenAI ChatGPT sorun mu var 30 Ekim Perşembe?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Söz konusu erişim problemleri, kullanıcıların sosyal medya ve çeşitli forum platformlarında konuyu tartışmaya başlamasıyla kısa sürede daha görünür hale geldi. Bu süreçte, kullanıcıların en çok merak ettiği başlıklar; sorunun kaynağı, çözüm için ne gibi adımlar atıldığı ve sistemin tam olarak ne zaman istikrara kavuşacağı oldu.

30 Ekim Perşembe tarihi, dünya çapında yoğun şekilde kullanılan yapay zeka asistanı ChatGPT'de yaşanan bir erişim sorunuyla gündeme geldi. Platformda gözlemlenen bu teknik aksaklık, kullanıcıların "ChatGPT çöktü mü?" ve "Hizmet ne zaman normale dönecek?" gibi soruları sormasına neden oldu. Yaşanan bu kısa süreli kesinti, kullanıcıların platformla olan etkileşimini olumsuz etkiledi.

CHATGPTÇÖKTÜ MÜ?

Chatgpt'yi kullanan birçok kullanıcı, platforma erişimde sorunlar yaşadığını bildirdi. Mesaj göndermede ve sohbet başlatmada karşılaşılan hatalar, kullanıcıların aklına hizmetin çöküp çökmediği sorusunu getirdi.

Teknik aksaklıkların temel sebebi olarak, platforma yönelik yoğun talep ve sistem üzerindeki aşırı yük gösteriliyor. Sunucuların bu yükü kaldırmakta zorlandığı anlar, erişim problemlerine yol açabiliyor.

SORUN NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK?

OpenAI'nın benzer teknik sorunları genellikle birkaç saat içinde gidermeyi başardığı biliniyor. Yapılan açıklamalara göre, sistemin büyük bir bölümü eski haline döndürülmüş durumda. Ancak bazı kullanıcılar için ara sıra gecikmeler veya kesintiler yaşanmaya devam edebiliyor. Tam ve kesintisiz erişimin kısa süre içinde sağlanması bekleniyor.

Hata raporu:

ChatGPT çöktü mü? Yapay zeka OpenAI ChatGPT sorun mu var 30 Ekim Perşembe?https://downdetector.tr

ç

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Afganistan ve Pakistan, ateşkesin devamı konusunda anlaştı

Savaş başlayacak mı? İşte İstanbul'da 5 gün süren zirveden çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Su konusunda ciddi tedbirler almalıyız

Hızla yaklaşan tehlikeyi işaret etti: Ciddi tedbirler almalıyız
Bomba iddia! Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi Moskova'da yakalandı

Serdar Öktem cinayetinin kilit ismi, o ülkede yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat

En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat
Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada

Masadaki 3 ismin yönettiği paranın değeri akılalmaz cinsten
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Epilepsi hastası kadın tarlada ölü bulundu

Tarlaya gidenler, genç kadını korkunç halde buldu
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

Merakla beklenen filmin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.