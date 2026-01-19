Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı

Edirne'de cezaevinden kaçtığı öğrenilen bir mahkumun evlere girmesi mahallede paniğe neden oldu.

KARŞISINDA GÖRÜNCE KORKUDAN BAYILDI

Olay, Yeniimaret Mahallesi 7. Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden firar eden mahkum, 3-4 müstakil evin ortak bahçesinde atlayarak bir eve sığındı. O esnada evde bulunan ev sahibi kadın, şahsı karşısında görünce korkudan bayıldı.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Daha sonra şahsı fark eden mahalle sakinleri sokağa dökülürken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahkumun evden çıkarılarak polis aracına bindirilmesi sırasında kısa süreli arbede yaşandı.

POLİS BİBER GAZI KULLANDI

Polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak ve güvenliği sağlamak amacıyla biber gazı kullandı. Polisin linç edilmekten kurtardığı şahıs olay yerinden uzaklaştırıldı.