Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı
Edirne’de cezaevinden firar eden bir mahkumun müstakil evlere girerek saklanmaya çalışması mahallede paniğe yol açtı. Şahsı karşısında gören bir kadın korkudan bayılırken, mahallelinin sokağa dökülmesi üzerine polis geniş güvenlik önlemleri aldı; çıkan arbedede biber gazı kullanıldı ve firari linç edilmekten son anda kurtarılarak gözaltına alındı.
- Edirne'de cezaevinden kaçan bir mahkum Yeniimaret Mahallesi 7. Sokak'ta bir eve sığındı.
- Polis ekipleri mahkumu almak için geldiğinde kısa süreli arbede yaşandı ve biber gazı kullanıldı.
- Mahkum polis tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.
Edirne'de cezaevinden kaçtığı öğrenilen bir mahkumun evlere girmesi mahallede paniğe neden oldu.
KARŞISINDA GÖRÜNCE KORKUDAN BAYILDI
Olay, Yeniimaret Mahallesi 7. Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden firar eden mahkum, 3-4 müstakil evin ortak bahçesinde atlayarak bir eve sığındı. O esnada evde bulunan ev sahibi kadın, şahsı karşısında görünce korkudan bayıldı.
MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Daha sonra şahsı fark eden mahalle sakinleri sokağa dökülürken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahkumun evden çıkarılarak polis aracına bindirilmesi sırasında kısa süreli arbede yaşandı.
POLİS BİBER GAZI KULLANDI
Polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak ve güvenliği sağlamak amacıyla biber gazı kullandı. Polisin linç edilmekten kurtardığı şahıs olay yerinden uzaklaştırıldı.