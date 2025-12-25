Cezaevinde darbedilen Tuğyan'la ilgili kan donduran iddia! "Torununu organ mafyasına satarım" demiş

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü'nün 26 Eylül'de Yalova Çınarcık'ta altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma gündemdeki sıcaklığını korurken, yeni iddialar ortaya atıldı.

"TORUNUNU ORGAN MAFTASINA SATARIM DİYE TEHDİT ETTİ" İDDİASI

Atv Ana Haber'e konuşan Güllü'nün yakın arkadaşı Özlem Kara, Tuğyan Ülkem Gülter ile ilgili kan donduran sözler sarf etti. Kara, Güllü'nün özellikle kızından büyük korku duyduğunu, oğlundan ise çekindiğini belirterek, "Kızı Tuğyan'ın annesini 'Bana para vermezsen torunun Karmen'i organ mafyasına satarım' diyerek tehdit ettiğini" iddia etti.

Özlem Kara'nın anlatımına göre Güllü, zaman zaman evde tedirginlik yaşadığını da çevresine dile getiriyordu. Kara, sanatçının bazen uykusundan uyandığında ayak ucunda kızını görüp paniklediğini, bu durumun kendisinde "ölüm korkusu" yarattığını ifade etti.

KAMERAYI DA BU YÜZDEN TAKTIRMIŞ

Kara ayrıca, Tuğyan Ülkem Gülter'in uyuşturucu bağımlılığı bulunduğunu ileri sürerek, Güllü'nün bu nedenle evin çeşitli noktalarına kamera taktırdığını söyledi.

Özlem Kara'nın açıklamalarında dikkat çeken bir diğer iddia ise Güllü'nün çocuklarıyla bağlarının ciddi şekilde koptuğu yönünde oldu. Kara, "Güllü Hanım torununun can güvenliğini sağlamak istiyordu. Kazancını garanti altına alıp çocuklarını mirastan reddetmeyi, ardından da hacca gitmeyi düşündüğünü söylemişti. Çocuklarından soğumuştu" sözleriyle, sanatçının yaşadığı korkuyu yakın çevresine de aktardığını belirtti.

"TUĞYAN'A GÜLLÜ ŞARKILARI DİNLETİLİYOR" İDDİASI

"Kasten öldürme" suçundan tutuklanmasının ardından Gebze Kadın Cezaevi'ne gönderilen Tuğyan Ülkem Gülter'in, koğuştaki tutuklular tarafından protesto edildiği öne sürüldü. İddiaya göre koğuşta kalan tutukluların yüksek sesle Güllü şarkıları dinleterek Gülter'e tepki gösterdiği ileri sürüldü.

"YEMEK YEMİYOR, PSİKOLOJİK OLARAK ZORLANIYOR"

Tuğyan Ülkem Gülter'in dört kişilik bir koğuşta kaldığı, yemek yemediği ve psikolojik açıdan zor bir süreç geçirdiği de iddialar arasında yer aldı.

ŞİDDET İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Öte yandan Gülter'in Gebze Kadın Cezaevi'nde bulunduğu süreçte şiddete maruz kaldığı da öne sürüldü.

SİLİVRİ CEZAEVİ'NE NAKLEDİLDİ

Gülter'in avukatı Merve Uçanok'un, müvekkiliyle görüşmek üzere gittiği Gebze'de cezaevi değişikliğini öğrendiği belirtildi. Son olarak Tuğyan Ülkem Gülter'in Silivri Cezaevi'ne nakledildiği öğrenildi.