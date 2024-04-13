Ceyhan Belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2024 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Ceyhan Belediyesi hangi parti? Ceyhan Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Ceyhan yerel seçim sonuçları!

CEYHAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Ceyhan İlçesi'nde gerçekleşen belediye başkanlığı seçiminde, CHP'den aday olan Kadir Aydar, 40.758 oy alarak %45,67'lik bir oran elde etti ve Ceyhan Belediye Başkanı seçildi. Rakiplerinden en yakın rakip olan AK Parti adayı Erol Kahraman ise 34.682 oy alarak %38,86 oranında kaldı. Diğer adaylar arasında ise belirgin bir farkla öne çıkan bir oy oranı görülmedi. Bu sonuçlar doğrultusunda, Ceyhan İlçesi'nin yeni belediye başkanı CHP'den Kadir Aydar oldu.