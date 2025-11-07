Cevdet Akay kimdir? Cevdet Akay kaç yaşında, nereli?

Yükseköğrenim için Ankara'ya yönelen Akay, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Maliye ve finans alanındaki akademik yolculuğunu devam ettiren Akay, yüksek lisansını da aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı'nda, "Uluslararası Vergilendirme Sorunları ve Türk Vergi Sistemi Açısından Etkilerinin Analizi ve Değerlendirilmesi" başlıklı teziyle başarıyla tamamladı. Bu akademik birikimi, ilerleyen yıllarda hem iş hem de siyaset kariyerinde önemli bir temel teşkil etti.

CEVDET AKAY KİMDİR?

Cevdet Akay'ın profesyonel kariyeri, bankacılık sektöründe başladı. Mezuniyetinin hemen ardından Şekerbank Ankara Genel Müdürlüğü'nde Mali Tahlil Uzmanı olarak göreve başlayan Akay, bu alanda hızla yükseldi. Kariyeri boyunca Şekerbank'ta müfettişlik, Sümerbank, Toprakbank ve Tekstilbank gibi önemli finans kuruluşlarında ise Şube Müdürlüğü, Krediler Grup Müdürlüğü, Pazarlama Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve hatta Genel Müdürlük gibi üst düzey pozisyonlarda sorumluluk üstlendi. Bankacılığın farklı kademelerinde edindiği kapsamlı tecrübe, onun finans ve ekonomi alanındaki yetkinliğini pekiştirdi.

Finans sektöründeki deneyiminin yanı sıra, Akay iş insanı kimliğiyle de öne çıktı. Kendi kurduğu ve demir-çelik, akaryakıt, gıda, inşaat ve turizm gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Bu çok sektörlü tecrübe, onun ekonomik dinamiklere olan hakimiyetini artırdı.

SİVİL TOPLUM VE SİYASET ARENASINDA AKTİF ROL

Cevdet Akay, iş hayatındaki yoğunluğuna rağmen sivil toplum kuruluşlarında da aktif bir rol üstlendi. Kabataş Derneği ve Devlet Denetim Elemanları Derneği gibi mesleki ve eğitimsel derneklerin üyesi olmasının yanı sıra, Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (TSTK), Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKON) gibi çatı kuruluşlarda Genel Başkanlık görevlerini yürüttü. Bu çalışmaları, onun toplumsal meselelere duyarlılığını ve liderlik vasfını ortaya koydu.

Siyasi hayatına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında başlayan Cevdet Akay, memleketi Karabük'e hizmet etme hedefiyle siyaset sahnesine adım attı. 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde Karabük milletvekili adayı oldu. Ancak asıl başarısını, büyük bir siyasi mücadelenin ardından 2023 Türkiye Genel Seçimleri'nde gösterdi ve TBMM 28. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili olarak seçildi.

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ÜYESİ

Milletvekili seçilmesinin ardından, Cevdet Akay, finans ve ekonomi alanındaki derin bilgi ve tecrübesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak değerlendirmeye başladı. Bu komisyondaki görevi, ülkenin mali politikalarının ve bütçe süreçlerinin belirlenmesinde aktif rol oynadığını göstermektedir. Meclis çalışmalarında, özellikle Karabük'ün sorunlarına yönelik çeşitli kanun teklifleri ve yazılı soru önergeleri ile dikkat çekmektedir. Akay, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir ve bir kız çocuğu babasıdır.

Cevdet Akay, akademik başarısını bankacılık, özel sektör ve sivil toplum alanındaki liderlik pozisyonlarıyla taçlandırmış, deneyimli bir ekonomist ve siyasetçidir. Maliye uzmanlığı ve geniş iş tecrübesi, onu Türkiye siyaset sahnesinde Karabük'ü temsil eden güçlü bir figür yapmıştır.