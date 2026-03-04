Haberler

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Güncelleme:
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu test sonuçları Adli Tıp Kurumu tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Denizli'nin kan, idrar, saç ve tırnak örneklerinden yapılan testlerin tamamı negatif çıktı.

  • Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin kan, idrar, saç ve tırnak örneklerinden yapılan uyuşturucu testlerinin tamamı negatif çıktı.
  • Adli Tıp Kurumu test sonuçlarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
  • Lal Denizli 16 Şubat'ta uyuşturucu kullanmak suçundan soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrılmıştı.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testinin sonucu belli oldu. Adli Tıp Kurumu (ATK), test sonuçlarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Denizli'nin kan, idrar, saç ve tırnağından alınan örneklerle yapılan uyuşturucu testlerinin tamamı negatif çıktı.

İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli 16 Şubat'ta ifadeye çağırılmıştı.

20 Şubat'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek ifade veren Lal Denizli'ye, Adli Tıp Kurumu tarafından kendisinden alınan kan, idrar, saç ve tırnağından alınan örneklerle uyuşturucu testi yapılmıştı.

Denizli, kendisine yöneltilen uyuşturucu kullanımı, usulsüz ihale ve imar iddialarını "iftira" olarak niteleyerek tüm suçlamaları reddetmiş ve uyuşturucu testi yapılmasını kendisinin istediğini belirtmişti.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
