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Ceren Yılmaz kimdir? Ceren Yılmaz kaç yaşında ve nereli?

Ceren Yılmaz kimdir? Ceren Yılmaz kaç yaşında ve nereli?
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Ceren Yılmaz, son dönemde Elçin Sangu ve Yunus Özdiken'e yönelik suçlamalarıyla gündeme geldi. Ceren Yılmaz kimdir ve Elçin Sangu ve Yunus Özdiken'e yönelttiği suçlamalar nedir soruları merak ediliyor. Peki, sosyal medya fenomeni Ceren Yılmaz kimdir?

Ceren Yılmaz kimdir? Sosyal medya fenomeni Ceren Yılmaz, Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken'e yönelttiği iddialarla bir anda gündeme geldi. Instagram ve YouTube'da "Sihirbazbayan" kullanıcı adıyla tanınan Ceren Yılmaz'ın kimdir? Detaylar haberimizdedir...

CEREN YILMAZ KİMDİR?

Dünyayı gezen ve Instagram'da 700 bine yakın takipçisi bulunan Ceren Yılmaz, hayat hikayesiyle dikkat çekiyor. 2009 yılında kalp hastası olduğunu öğrenen ve 9 yaşından 15 yaşına kadar hastanede yatan Yılmaz, özel günlerini hastane odasında geçirdiğini ifade etmişti. 15 yaşında tedavisini sonlandırarak ilaç kullanmayı bırakan Yılmaz, okulunda izlediği bir sihirbazlık gösterisinden etkilenerek sihirbaz olmaya karar verdi.

Ceren Yılmaz kimdir? Elçin Sangu ve Yunus Özdiken'e yönelttiği suçlamalar ne?