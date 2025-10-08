Ceren Moray kimdir? Ceren Moray gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı?

Son dakika! Ünlü oyuncu Ceren Moray, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı kapsamlı operasyon kapsamında gözaltına alındı. Peki, ekranların sevilen yüzü Ceren Moray kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Ceren Moray gerçekten gözaltına mı alındı? Ceren Moray neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde...

CEREN MORAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Ceren Moray, 5 Haziran 1985 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Diyarbakırlı şair ve yazar Celal Moray ile Kastamonulu Hülya Moray'ın kızı olarak sanatla iç içe bir ailede büyüyen Moray, küçük yaşlardan itibaren tiyatroya ilgi gösterdi. Pera Güzel Sanatlar Akademisi'nde uzun yıllar eğitim alan oyuncu, 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve 2009 yılında mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimi sırasında babasının yaşadığı sağlık sorunları Moray'ın hayatında derin değişimlere yol açtı. Bu dönemde dizi teklifleri almaya başlayan oyuncu, ekran deneyimini 2003 yılında yayımlanan Serseri Aşıklar dizisiyle başlattı.

CEREN MORAY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ceren Moray, kariyeri boyunca hem televizyon hem de sinema projelerinde dikkat çeken performanslara imza attı. İşte öne çıkan projeleri:

Serseri Aşıklar (TV Dizisi, 2003) – İlk televizyon deneyimi

Dayı (Simge, TV Dizisi, 2004)

Nefes Nefese (Ezgi, TV Dizisi, 2005)

Doktorlar (Senem, TV Dizisi, 2007-2008)

Kavak Yelleri (Su, TV Dizisi, 2007-2011)

İşler Güçler (Zehra, TV Dizisi, 2012)

O Hayat Benim (Efsun, TV Dizisi, 2014-2017)

Avlu (Azra, TV Dizisi, 2018-2019)

Öğretmen (Zeynep, TV Dizisi, 2020)

Sinema filmleri:

Bi Küçük Eylül Meselesi (Berrak, 2014)

Yok Artık! (Ebru, 2015)

Olaylar Olaylar (Merve, 2016)

El Değmemiş Aşk (Feryal, 2016)

Arada (Ezgi, 2018)

Ceren Moray, rol aldığı projelerdeki farklı karakter seçimleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.

CEREN MORAY GÖZALTINA MI ALINDI?

Son dakika gelişmesine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Ceren Moray da gözaltına alındı. Operasyon, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla gerçekleştirildi. Bu kapsamda çok sayıda ünlü isim aynı gün içerisinde gözaltına alındı.

CEREN MORAY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ceren Moray'ın gözaltına alınmasının nedeni, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve narkotik suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturmadır. Operasyonun detaylarına göre, Tüzünataç, Duygu Özaslan, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu gibi birçok ünlü isimle birlikte Moray da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme ve kullanımına yönelik faaliyetleri incelemek amacıyla başlatıldığı belirtildi. Gözaltına alınan isimler emniyette ifadeleri alındıktan sonra adli süreç başlayacak.