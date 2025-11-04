Ceren Arslan kimdir, Ceren Arslan kaç yaşında, nereli?

Dünyanın en uzun soluklu ve prestijli güzellik platformlarından biri olarak kabul edilen Miss Universe, 2025'te 74. kez sahne alacak. Bu yılki finalin ev sahibi Tayland olurken, Türkiye adına podyuma çıkacak genç ve başarılı temsilci Ceren Arslan, yarışma öncesinde duygularını paylaştı. "Ülkemi gururla temsil edeceğim, bu benim için büyük bir onur" sözleriyle hem milli duygularını hem de yarışma heyecanını dile getirdi.

CEREN ARSLAN'IN HAYATI VE EĞİTİMİ

1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ceren Arslan, Hacettepe Üniversitesi Dilbilimi ve Çeviri Bölümü mezunudur. Eğitimini yurt dışında da sürdüren Arslan, Ghent Üniversitesi'nde Erasmus programına katılarak uluslararası deneyim kazanmıştır. İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere birden fazla dili akıcı şekilde konuşabilmektedir.

CEREN ARSLAN KAÇ YAŞINDA?

20 Haziran 1999 doğumlu olan Ceren Arslan, 2025 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. Genç yaşına rağmen modellik alanında dikkat çekici bir başarı grafiği çizen Arslan, Türkiye'nin uluslararası güzellik sahnesindeki temsilcilerinden biri haline gelmiştir.

CEREN ARSLAN NERELİDİR?

İstanbul doğumlu olan Ceren Arslan, köken olarak Çerkes-Türk bir aileye mensuptur. Köklerine ve kültürel mirasına büyük önem veren Arslan, sosyal medya paylaşımlarında Türk kültürünün yanı sıra Çerkes geleneklerine de sık sık yer vermektedir.

CEREN ARSLAN NE İŞ YAPIYOR?

Ceren Arslan profesyonel olarak modellik yapmaktadır. Bunun yanı sıra çevirmenlik ve dansla da ilgilenmektedir. Kariyerine "Model of Turkey" yarışmasında Photomodel kategorisini kazanarak adım atan Arslan, bu başarısı sayesinde modellik dünyasında tanınmaya başlamıştır. 2025 yılında Miss Universe Türkiye tacını kazanarak ülkemizi Tayland'da temsil etme hakkı elde etmiştir.

MISS UNIVERSE 2025 YARIŞMASI NE ZAMAN?

74. Miss Universe Güzellik Yarışması, 21 Kasım 2025 tarihinde Tayland'da düzenlenecektir. Türkiye'yi temsil edecek olan Ceren Arslan, yarışma öncesinde yaptığı açıklamada "Desteğiniz en büyük gücüm olacak" sözleriyle takipçilerine teşekkür etmiştir.