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Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, ailenin feryatları yürek dağladı

Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, ailenin feryatları yürek dağladı
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Suriye uyruklu Verd Sabuni'ye otomobil çarptı. Ağır yaralanan küçük kız hastanede hayatını kaybetti. Ailesinin feryatları yürek dağlarken, sürücü gözaltına alındı.

Gaziantep'te otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza sonrası küçük kızın ailesinin olay yerindeki feryatları yürek dağladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Malazgirt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Suriye uyruklu 6 yaşındaki Verd Sabuni'ye plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kazada küçük kız ağır yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır Verd Sabuni, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne ardından da Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Sabuni'nin ailesinin olay yerindeki feryatları yürekleri dağladı.

Olay sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alınırken geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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