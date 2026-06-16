Haberler

Sinop'ta 56 yaşındaki adam misafirliğe gittiği evde hayatını kaybetti

Sinop'ta 56 yaşındaki adam misafirliğe gittiği evde hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta 56 yaşındaki Samim Demirci, misafirliğe gittiği evde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcılık olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu netleşecek.

Sinop'ta 56 yaşındaki bir adam, misafirliğe gittiği evde hayatını kaybetti. Şüpheli bulunan ölüm üzerine polis ve savcılık geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, Camikebir Mahallesi Ekmekçioğlu Sokak'ta bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki Samim Demirci, misafirliğe geldiği evde hareketsiz kaldı. Ev sakinlerinin durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Gelişmelerin ardından, ekipler olay yerinde inceleme başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Demirci'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli

Seçimler ne zaman yapılacak? Bahçeli'den açıklama var

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli Malatya'da gerçekleştirildi

Yer: Malatya! Dünyada bir ilke imza atıldı
Yüz tanıma sistemindeki hata hayatını kabusa çevirdi! Şehir dışına çıkmaya korkuyor

Şehir dışına çıkamıyor: Nedeni duyanları şaşırttı!

Bahçeli'den eylem yapan öğretmenlere destek: Yanlarındayız

Eylem yapan öğretmenleri soran gazeteciye Bahçeli'den çarpıcı yanıt
Rekabet Kurumu'ndan lastik devlerine 3.6 milyar TL ceza

Dev firmaların fiyat anlaşması yaptığı sektöre 3.6 milyar TL ceza
Lüks mağaza önünde ortalık karıştı! Çalışanlar neye uğradığını şaşırdı

Lüks mağaza önünde ortalık karıştı! Çalışanlar neye uğradığını şaşırdı
Dua Lipa'nın eşinin sırtındaki izler dikkat çekti

Ünlü şarkıcı balayında! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
İran Futbol Takımı Teknik Direktörü: ABD'den Dünya Kupası maçı sonrası derhal ayrılmamız istendi

O ülkeyi maç biter bitmez kovmaktan beter etmiş