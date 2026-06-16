Sinop'ta 56 yaşındaki adam misafirliğe gittiği evde hayatını kaybetti

Sinop'ta 56 yaşındaki bir adam, misafirliğe gittiği evde hayatını kaybetti. Şüpheli bulunan ölüm üzerine polis ve savcılık geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, Camikebir Mahallesi Ekmekçioğlu Sokak'ta bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki Samim Demirci, misafirliğe geldiği evde hareketsiz kaldı. Ev sakinlerinin durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Gelişmelerin ardından, ekipler olay yerinde inceleme başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Demirci'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı