Oyuncu arkadaşları, Ece İrtem'i anlattı

Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Ece İrtem'in cenazesinin yarın Aydın Kuşadası'nda toprağa verileceği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'nda Ece İrtem'i anlatan oyuncu arkadaşları, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

35 yaşındaki genç oyuncu Ece İrtem, evinde kalp krizi geçirdiği ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı iddia edildi. Genç oyuncunun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Işıl' karakterine hayat veren sevilen oyuncunun rol arkadaşları da Adli Tıp Kurumu'na akın etti.

Şaşkınlık yaşadıklarını söyleyen oyuncu Bahtiyar Memili, "Allah ailesine sabır versin. Şaka gibi bir şey yaşıyoruz. Çok üzgünüz. Ece dünya tatlısı bir insandı. Dünyanın en güzel kalbine sahipti. Çok erken oldu" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Bahar Süer de yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "İnanamıyoruz. Şu anda nerede olduğumuzun, kim için burada olduğumuzun idrakinde bile değiliz. Vedalaşmak için bekliyoruz ama bu nasıl bir veda onu da anlamış değiliz. Ece pırlanta gibi bir insandı. Onun hakkında kimsenin kötü tatsız bir şey hatırlayacağını düşünmüyorum. Geçen sene telefonda iletişim kurmuştuk. Birkaç hafta önce mesaj atmıştım. Hissettim galiba sanki iyi değil" şeklinde konuştu.

Ece İrtem'in oyuncu arkadaşlarından Jessica May ise yaşadığı üzüntüyü şöyle anlattı:

"Sordukları zaman nasıl bilirdiniz. Çok çok iyi bilirdik. Ece çok iyi bir insandı. Hiç kötülüğü yoktu. Biz 2 yıldır Adana'da birlikte çalıştık, beraber büyüdük hatta. Çok güzel anılar paylaştık. Tüm sevenlerine ve ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun"

Ece İrtem'in kendisi için bir abla gibi olduğunu söyleyen oyuncu Feride Hilal Akın, "Hepimiz çok üzgünüz onu çok seviyorduk. Bize ilham olan, çok güzel bir insandı. Allah rahmet eylesin. Çok sıkı fıkıydık. Ben ilk tatilimi onunla yaptım. Abla gibiydi benim için. Sağ olsun çok güzel hislerle veda etti. Bize daha fazla sarılmayı öğretti, küçük şeyleri büyütmemeyi öğretti" dedi.

Ece İrtem'in cenazesinin otopsi işleminin ardından Aydın Kuşadası'na götürüleceği, yarın Hanım Camii'nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı