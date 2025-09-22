Cennetin Çocukları dizisi nerede çekiliyor? Cennetin Çocukları hangi köyde çekiliyor?

Cennetin Çocukları dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken bir dizi. Dizi şimdiden büyük merak uyandırdı. Konusu kadar görsel atmosferiyle de öne çıkan yapımın, nerede çekildiği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sosyal medyada "Cennetin Çocukları dizisi nerede çekiliyor?" sorusu sıkça sorulurken, dizinin çekim mekanları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan sahneleri büyük ilgi görüyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Cennetin Çocukları dizisinin çekimleri büyük oranda Balıkesir'in gözde ilçesi Ayvalık'ta gerçekleştiriliyor. Tarihi taş evleri, zeytin ağaçlarıyla çevrili sokakları ve eşsiz deniz manzarasıyla Ayvalık, dizinin atmosferine doğal ve samimi bir hava katıyor. Dar sokaklarda geçen sahneler, hem karakterlerin hayatlarına sıcaklık ve samimiyet katarken hem de izleyicilere Anadolu'nun özgün kültürünü yansıtmayı başarıyor.

Yönetmen ve yapım ekibi, dizinin hikayesindeki aile bağlarını ve duygusal temaları en iyi şekilde yansıtabilmek için mekan seçiminde özellikle doğallığa önem verdi. Bu nedenle, Ayvalık'ın kendine has mimarisi ve doğal güzellikleri, dizinin ruhunu oluşturmakta önemli bir rol üstleniyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI HANGİ KÖYDE ÇEKİLİYOR?

Cennetin Çocukları dizisinin çekimlerinin, Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı çeşitli köy ve beldelerde gerçekleştirildiği biliniyor. Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve sakin atmosferiyle dikkat çeken bu bölgeler, dizinin hikayesine otantik ve samimi bir zemin sağlıyor. Ayvalık'ın yanı sıra çevresindeki köyler ve beldeler, taş evleri, zeytinlikleri ve dar sokaklarıyla dizide önemli mekanlar olarak kullanılıyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI KONUSU NE?

Sokaklarda yetişmiş bir mafya üyesi olan İskender'in, yıllardır aradığı sıcak ve samimi aile ortamını bulmasıyla hikaye başlar. İskender'in zorlu geçmişinden sıyrılarak sevgi dolu bir yuva kurma çabasını anlatan dizide, bu karakteri İsmail Hacıoğlu başarıyla canlandırıyor. İzleyiciler, İskender'in hayatındaki dönüşümü ve içsel mücadelesini ekranda takip ediyor.

HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Sokakların zorlu koşullarında yetişmiş, azılı bir mafya üyesi olan İskender'in, hayatında yeni bir sayfa açarak sıcak ve samimi bir aile ortamında insan-ı kâmil olma yolculuğunu anlatan Cennetin Çocukları dizisi, 15 Eylül Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Dizi, İskender'in geçmişte yaşadığı zorluklara rağmen değişim ve dönüşüm sürecini etkileyici bir şekilde işlerken, aile bağları, sevgi ve affetme temalarını derinlemesine ele alıyor. İzleyicilere duygusal ve sürükleyici bir hikaye sunan yapım, başarılı oyuncu kadrosu ve çarpıcı senaryosuyla yeni sezonda dikkat çekmeyi hedefliyor.

OYUNCU KADROSU

İsmail Hacıoğlu (İskender)

Özgü Kaya (Gönül)

Melisa Şenolsun (Ayla)

Zafer Algöz (Şeref)

Yurdaer Okur (Baytar Ahmet)

Ali Seçkiner Alıcı (Sarı Dayı)

Ali Düşenkalkar (Süleyman)

Şebnem Doğruer (Cennet)