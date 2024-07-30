Üye Girişi
Haberler

Cennet Cehennem Mağarası giriş ücreti ne kadar? Cennet Cehennem Mağarası ne zaman, hangi günler açık?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in benzersiz doğal harikalarından biri olan Cennet Cehennem Mağarası, doğa severler, macera tutkunları ve fotoğrafçılar için adeta bir cazibe merkezi. Bu mağara, sunduğu etkileyici doğal güzelliklerle adeta cennet ve cehennem atmosferini bir arada yaşatıyor ve ziyaretçilerini büyüleyici bir deneyime davet etmesi ile biliniyor. Bu doğa harikası mağaranın giriş ücreti ve mesai saatleri merak ediliyor. Peki, Cennet Cehennem Mağarası giriş ücreti ne kadar, hangi günler açık?

Cennet Cehennem Mağarası, hem adı hem de içeriğiyle büyük bir ilgi çekiyor. Mağaranın Cennet ve Cehennem olarak adlandırılan bölümleri, doğanın etkileyici güzelliklerini keşfetmek isteyenler için büyüleyici bir keşif deneyimi sunuyor. Ayrıca, bu eşsiz doğal yapılar, fotoğrafçılar için de oldukça cazip bir çekim noktası oluşturuyor. İçerdiği doğal güzelliklerle adeta bir cennet ve cehennem atmosferi sunan Cennet Cehennem Mağarasına giriş ücreti ne kadar? Cennet Cehennem Mağarası ne zaman açık? İşte, detaylar…

CENNET CEHENNEM MAĞARASI GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, müze ve ören yerlerine yalnızca MüzeKart ile giriş yapabilirler. MüzeKart, bu tür kültürel ve tarihi alanlara erişim sağlamak için gerekli olan tek geçiş belgesidir ve bu kartla ziyaretçiler, belirlenen yerleri rahatlıkla gezebilirler. Dolayısıyla, müze ve ören yerlerini ziyaret etmeyi planlayan T.C. vatandaşlarının, bu kartı edinmeleri gerekmektedir. T.C. vatandaşı olmayan ziyaretçiler için ise ücret 12 Euro'dur.

Cennet Cehennem Mağarası giriş ücreti ne kadar? Cennet Cehennem Mağarası ne zaman, hangi günler açık?

CENNET CEHENNEM MAĞARASI NE ZAMAN AÇIK ?

Mağara, 15 Nisan - 15 Haziran tarihleri arasında 08:00 - 19:00 saatleri arasında, 15 Haziran - 15 Eylül tarihleri arasında ise 08:00 - 21:00 saatleri arasında açıktır. 15 Eylül - 15 Ekim dönemi için ise ziyaret saatleri 08:00 - 19:00 arasında geçerlidir. Açılış ve kapanış saatlerinde her gün 15 dakikalık sürelerle hizmet verilmektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Mersin Mersin Doğa Turizm Gündem Haberler

AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin

AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin

 Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı

Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı

 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı

Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı

Bakmadan Geçme

2024 TBMM TATİL TAKVİMİ l Meclis tatile mi girdi? Meclis tatile ne zaman girecek, kaç gün sürecek? Bugün (30 Temmuz) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! Cennet Cehennem Mağarası giriş ücreti ne kadar? Cennet Cehennem Mağarası ne zaman, hangi günler açık? Beşiktaş-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Sakaryaspor maçı şifresiz mi? Kazımcan Karataş kimdir? FC Orenburg'a kiralanan Kazımcan Karataş kaç yaşında nereli? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 30 Temmuz güncel altın fiyatları! Altın yükseliyor mu? Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lugano-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Hayvan hakları nedir? Hayvan hakları neden önemli? Hayvan hakları nasıl ortaya çıktı? Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı mı, ne zaman açılıyor? Çukurova Uluslararası Havalimanı nerede? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Merkür Retrosu ne zaman? Ağustos ayında Merkür Retrosunun 12 burca etkileri neler? Merkür retrosu kaç gün sürecek? Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Oyunları Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ayşegül Ovalıoğlu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ayşegül Ovalıoğlu kaç yaşında, nereli? Ayşegül Ovalıoğlu biyografisi! Sokak hayvanları yasası maddeleri! Sokak köpekleri yasası ilk 5 madde nedir? Filenin Sultanları Olimpiyat maç programı: 2024 Paris Olimpiyatlarında voleybol maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı

İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title