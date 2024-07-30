Cennet Cehennem Mağarası giriş ücreti ne kadar? Cennet Cehennem Mağarası ne zaman, hangi günler açık?

Cennet Cehennem Mağarası, hem adı hem de içeriğiyle büyük bir ilgi çekiyor. Mağaranın Cennet ve Cehennem olarak adlandırılan bölümleri, doğanın etkileyici güzelliklerini keşfetmek isteyenler için büyüleyici bir keşif deneyimi sunuyor. Ayrıca, bu eşsiz doğal yapılar, fotoğrafçılar için de oldukça cazip bir çekim noktası oluşturuyor. İçerdiği doğal güzelliklerle adeta bir cennet ve cehennem atmosferi sunan Cennet Cehennem Mağarasına giriş ücreti ne kadar? Cennet Cehennem Mağarası ne zaman açık? İşte, detaylar…

CENNET CEHENNEM MAĞARASI GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, müze ve ören yerlerine yalnızca MüzeKart ile giriş yapabilirler. MüzeKart, bu tür kültürel ve tarihi alanlara erişim sağlamak için gerekli olan tek geçiş belgesidir ve bu kartla ziyaretçiler, belirlenen yerleri rahatlıkla gezebilirler. Dolayısıyla, müze ve ören yerlerini ziyaret etmeyi planlayan T.C. vatandaşlarının, bu kartı edinmeleri gerekmektedir. T.C. vatandaşı olmayan ziyaretçiler için ise ücret 12 Euro'dur.

CENNET CEHENNEM MAĞARASI NE ZAMAN AÇIK ?

Mağara, 15 Nisan - 15 Haziran tarihleri arasında 08:00 - 19:00 saatleri arasında, 15 Haziran - 15 Eylül tarihleri arasında ise 08:00 - 21:00 saatleri arasında açıktır. 15 Eylül - 15 Ekim dönemi için ise ziyaret saatleri 08:00 - 19:00 arasında geçerlidir. Açılış ve kapanış saatlerinde her gün 15 dakikalık sürelerle hizmet verilmektedir.