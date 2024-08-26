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Cenk Varol kimdir? Cenk Varol Marmara depremi ile ilgili ne dedi?

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Cenk Varol, Marmara depremi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Varol'un yaptığı açıklamalar, deprem konusundaki bilinç düzeyini artırmayı hedefliyor. Varol, Marmara depremi hakkında bilgi verirken, bu konunun önemine dikkat çekti.

Sosyal medyada 'Kahramanmaraş Depremi'ni bilen adam' olarak tanınan Cenk Varol, kişisel sosyal medya hesabından büyük Marmara depremi ile ilgili tarih ve saat öngörüsünde bulundu. Varol'un bu paylaşımı, birçok kişiden tepki aldı. Peki, Cenk Varol kimdir? Cenk Varol Marmara depremi ile ilgili ne dedi? Detaylar haberimizde...

CENK VAROL KİMDİR?

Cenk Varol'un kimliği hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Anonim bir profil kullanan Varol, paylaşımlarında astroloji, tarot, doğum haritası ve bioenerji gibi konulara ilgi duyduğunu belirtiyor. Deprem tahmininden sonra gelen tepkiler, bazı sosyal medya kullanıcılarının Varol'un sadece etkileşim arayışında olduğunu öne sürmesine neden oldu.

CENK VAROL NE DEDİ?

Sosyal medyada astroloji ile ilgili paylaşımlar yapan Cenk Varol, Büyük Marmara depremi hakkında tarih ve saat öngörüsünde bulundu.

Cenk Varol kimdir? Cenk Varol Marmara depremi ile ilgili ne dedi?

CENK VAROL MARMARA DEPREMİ İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Varol, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı: "6 Şubat depreminden önce uyardığımda bana hakaret ettiler, şimdi tekrar uyarıyorum. Büyük Marmara depreminin merkez üssü Bursa Gemlik olacak, büyüklüğü 7.1, saati 4.20 ve tarihi 14 Aralık 2024." Bu paylaşım, sosyal medyada tepki topladı ve Varol, gelen tepkiler üzerine bu paylaşımını daha sonra sildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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