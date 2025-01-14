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Cenazemize Hoş Geldiniz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cenazemize Hoş Geldiniz filmi ne zaman, nerede çekildi?

Cenazemize Hoş Geldiniz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cenazemize Hoş Geldiniz filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Cenazemize Hoş Geldiniz filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Cenazemize Hoş Geldiniz konusu, özeti ve Cenazemize Hoş Geldiniz oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Cenazemize Hoş Geldiniz filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Cenazemize Hoş Geldiniz filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Cenazemize Hoş Geldiniz filmini izleyecek olanların merak ettiği Cenazemize Hoş Geldiniz konusu nedir, Cenazemize Hoş Geldiniz oyuncuları kimler ve Cenazemize Hoş Geldiniz özeti gibi konuları inceliyoruz.

CENAZEMİZE HOŞ GELDİNİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

4 yıldır sevgili olan İrem ve Ozan, nişanlanacakları günün sabahında, beraber yaşadıkları evlerinde uyanırlar. İrem bu nişandan dolayı gergindir çünkü ailesinin her üyesi birbirinden deli dolu ve sorun çıkarmaya müsaittir. Ozan'ın anne ve babası ise çok iyi eğitim almış aristokrat bir ailedir. Üstelik iki aile ilk kez nişanda tanışacaklardır. İrem'in aynı gün Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden çıkacak annesi, dolandırıcı teyzesi, Hollanda'dan gelen çılgın halası, şarkıcılık hasreti çeken teyzesi ve ölmüş kocasını sayıklayanbüyük halası kafasını karıştırırken asıl büyük olay başka yerden patlak verir ve büyük babaannesi Atike nişan günü vefat eder. Bir de Atike'nin cenazesi Belediyenin hizmeti olan soğuk sistem buzdolabına konularak aile evinin bahçesine getirilince olaylar karmaşık bir hal alır. Aile üyelerinin sırları ve renkli karakterleri bir bir ortaya çıkmaya başlayacaktır.

CENAZEMİZE HOŞ GELDİNİZ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosunu Gonca Vuslateri ile Doğacan Güneş Perkün'ün kaleme aldığı Cenazemize Hoş Geldiniz filmi oyuncuları arasında Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Gonca Vuslateri, Erkan Can, Gözde Seda Altuner, Timur Acar, Şükran Ovalı, Şebnem Sönmez, Deniz Uğur, Hakan Meriçliler, Hayal Ada Topakkaya ve Güven Hokna yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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