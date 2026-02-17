Haberler

Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz: Biz afetle çevreyi bir tutuyoruz
Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Vakfın kuruluş sürecinden 6 Şubat depremlerindeki saha çalışmalarına, gençlerin çevre ve iklim krizine ilgisinden deniz çayırlarının yok oluşuna kadar birçok başlıkta önemli açıklamalarda bulundu.

Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, Haberler.com'da çevre, afet bilinci ve gönüllülük çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Vakfın gençler odaklı yapısını anlatan Gökgöz, çevre ve afet kavramlarını birlikte ele aldıklarını vurguladı.

"CEMRE VAKFI OLARAK TÜZEL KİŞİLİĞİMİZİ TEMMUZ AYINDA ALDIK"

Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, vakfın kuruluş sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Cemre Vakfı olarak tüzel kişiliğimizi temmuz ayında aldık. 6 Şubat depremlerinde yaklaşık 11 bin genç ile devamlı sahadaydık. Türkiye'nin her yerinde gönüllü kitlelerimiz var"

"BİZ AFETLE ÇEVREYİ BİR TUTUYORUZ"

Çalışma alanlarının temelini anlatan Gökgöz, vakfın ilk hitap ettiği kitlenin gençler olduğunu belirterek şunları söyledi: "İlk hitap ettiğimiz kitle gençler, çoğunlukla ise çevre alanında çalışmalarımız var.Son dönemde çevre olaylarına özellikle gençler katkıda bulunmak istiyor."

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE GÖRE İLK OLARAK BİLİNÇLENDİRME YAPMALIYIZ"

İklim krizine karşı atılması gereken adımlara değinen Gökgöz, gençlerin artan ilgisine dikkat çekerek, "İklim değişikliğine göre ilk olarak bilinçlendirme çalışmaları yapmalıyız. Son dönemde çevre olaylarına özellikle gençler katkıda bulunmak istiyor. Türkiye'nin her yerinde gönüllü kitlelerimiz var." dedi.

"DENİZ ÇAYIRLARININ SON DÖNEMDE NESLİ TÜKENMEYE BAŞLAMIŞTIR"

Çevre alanındaki kritik tehlikelere değinen ve deniz ekosistemine ilişkin uyarılarda bulunan Gökgöz, "Deniz çayırlarının son dönemde nesli tükenmeye başlamıştır. İnsanlar yardım edeceği kurumu iyi araştırmalı." ifadelerini kullandı.

