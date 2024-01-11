İlk cemre ne zaman, hangi ay düşeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cemre ne zaman düşer 2024 sorusuna yanıt aranıyor. Havaların ısınmaya yaklaştığına inanılan cemre, bu yıl ne zaman düşeceği sorgulanıyor. Soğuk kış aylarının sona ermesi ve sıcak mevsimin başlaması için bir işaret olan cemrenin düşme tarihi, bu yıl hangi aya denk geldiği gündeme geliyor. Cemre ne zaman düşer 2024? İlk cemre ne zaman, hangi ay düşecek? Detaylar haberimizdedir…

CEMRE NE ZAMAN DÜŞER 2024?

Cemre, birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan doğa olaylarından biridir. Bu yıl, cemre ilk kez şubat ayında düşecektir.

İLK CEMRE NE ZAMAN, HANGİ AY DÜŞECEK?

İlk cemre, havaya 19-20 Şubat tarihinde ve ikincisi suya 26-27 Şubat tarihinde düşer. Üçüncüsü ise 5-6 Mart tarihinde toprağa düşer.