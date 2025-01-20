Bu yıl cemrenin ne zaman düşeceği merak ediliyor. Birçok kişi ilk cemre ne zaman düşecek? sorusunun cevabını araştırıyor. Cemrelerin düşmesi, baharın gelişini müjdeleyen önemli bir doğa olayı olarak halk arasında büyük bir heyecanla takip ediliyor. 2025 yılında ilk cemre ne zaman düşecek? Her yıl olduğu gibi bu yıl da cemrelerin düşüş tarihleri, baharın yaklaşmasını sabırsızlıkla bekleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Cemre ne zaman düşecek 2025? İlk cemre ne zaman, hangi tarihte düşecek? Detaylar haberimizde...

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK 2025?

İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Cemre düşmesi, halk arasında baharın habercisi olarak bilinen ve özellikle doğa olaylarını, tarımı ve hayvancılığı etkileyen bir inanıştır. Cemre, kelime anlamı olarak "kor ateş" veya "kızgınlık" anlamına gelir ve doğaya sıcaklık getirdiği düşünülen bir süreci ifade eder. Türk halk kültüründe önemli bir yeri vardır ve bu inanış, Orta Asya'dan günümüze kadar taşınmıştır.