Sosyal medya üzerinde paylaştığı videolar ile gündeme gelen Cemre Demirel kimdir? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Miting ekranlarında yayınlanan videosu ile gündeme gelen Cemre Demirel kimdir? Sorusunu yanıtladık. Peki, Cemre Demirel kimdir? Mitingde videosu gösterilen Cemre Demirel kim? Cemre Demirel ne iş yapıyor, mesleği ne?

Cemre Demirel; İlluminatı, HAARP ve Elon Musk gibi konularda yazdığı yazılar ve çektiği videolar ile gündeme gelirken, yayınlamakta olduğu videolar mitinglerde yer aldı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen AK Parti İstanbul mitinginde yayınlanan görüntüde Cemre Demirel'de yer alıyordu. Peki, Cemre Demirel kimdir? Mitingde videosu gösterilen Cemre Demirel kim? Cemre Demirel ne iş yapıyor, mesleği ne?

CEMRE DEMİREL KİMDİR?

Cemre Demirel, 1989 yılında dünyaya geldi. Babası Ali Demirel'i oldukça genç yaşındayken kaybeden sosyal medya fenomeni, uzun süredir yayınlamakta olduğu blog yazıları ve videolar ile birlikte insanların dikkatini çekmeyi başarıyor.

Kalemi bir hayli kuvvetli olan Demirel, 'Bir Başka Din Tasavvuf' ve 'Piyon: Gercekle Baş Edemiyorsan, Yalanlardan Bir Kule Kur' kiaplarını yazmıştır.