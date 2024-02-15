Cemre Demirel'in sevgilisi Nilsu kimdir? Cemre Demirel hakkında ne açıkladı?

YouTube yayınlarıyla tanınan Cemre Demirel'in sevgilisi Nilsu, dayak yediği için gözünün morardığı bir fotoğrafı paylaştı. Cemre Demirel tarafından darbedilen Nilsu, sosyal medya hesabından yazışmaları da ortaya döktü. Peki Cemre Demirel'in sevgilisi Nilsu kimdir? Cemre Demirel neden sevgilisini dövdü? İşte ayrıntılar…

CEMRE DEMİREL'İN SEVGİLİSİ NİLSU KİM

Sevgilisinin gözünü morarttığı olayıyla konuşulan Cemre Demirel sosyal medyada tepki görmeye devam ediyor. Cemre Demirel tarafından dayak yediğini öne süren Nilsu'nun Diyarbakırlı olduğu biliniyor. Aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğrenim görmektedir. Sosyal medya yayıncısı Cemre Demirel'in eski sevgilisi olan Nilsu, şiddet gördüğünü açıkladı.

OLAY NE

YouTube canlı yayınları ile tanınan Cemre Demirel'in hafızalardan kazınmayan olayı seçim döneminde gerçekleşti. Genel seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından Cemre Demirel, yayında poposunu göstermişti. Bu ve bunun gibi siyasi olaylar hakkında yorum yapan ve sık sık eleştirilen Cemre Demirel şimdilerde ise darp olayı ile konuşuluyor. Skandal iddia Cemre Demirel'in sevgilisi Nilsu'dan geldi.Nilsu, sosyal medya paylaşımında "Soranlar için ayrılma sebebimiz" diyerek yüzündeki morlukları gösterdi. Hemen sonrasında ise eski sevgilisi Demirel'in şiddet uyguladığını itiraf ettiği bir yazışmayı yayınladı.Konuya ilişkin açıklama yapan Nilsu, "Cemre Demirel gibi tehlikeli bir insanın başkasına bunu yaşatmasını istemediğim için açıklama kararı aldım" dedi.