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Cemal Reşit Rey Konser Salonu nerede? Hangi okul öğrencilerin üzerine dev ekran düştü?

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Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda okul öğrencilerinin üzerine dev ekran düştü. Cemal Reşit Rey Konser Salonu nerede ve olayda son durum ne soruları gündeme geliyor. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda hangi okul oradaydı ve ne oldu merak ediliyor. Peki, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda ne oldu?

İstanbul Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda, özel bir okulun mezuniyet töreninde sahnede bulunan dev led ekran, öğrencilerin üzerine düştü. Cemal Reşit Rey Konser Salonu nerede? Hangi okul öğrencilerin üzerine dev ekran düştü? Detaylar haberimizdedir…

CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU'NDA DEV EKRAN DÜŞTÜ

Olay, saat 22.15 sıralarında, Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda meydana geldi. İddiaya göre; ELEV Vakfı Okulları'nın toplu mezuniyet töreni sonunda, sahnedeki fotoğraf çekimi sırasında öğrenciler, öğretmenler ve velilerin üzerine dev led ekran düştü. Olayda 6 kişi yaralandı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu nerede? Hangi okul öğrencilerin üzerine dev ekran düştü?

OKUL SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili ELEV Vakfı Okulları'nın sahibi Erkan Şahin gözaltına alındı. Bir okul müdür ve öğretmen de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Dev led ekranın devrildiği sırada yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, led ekran düşerken sahnedekilerin tutmaya çalıştığı görülüyor. Yaralıların yerde yatarken, sahnedekilerin yardım etmeye çalışıyor.

Olay esnasında salonda bulunan velilerden Oya Kayaalp, mezuniyet ve yıl sonu gösterisinin ardından çocukların sahneye çıktığını söyledi. Öğrenciler öğretmenleriyle fotoğraf çektirirken kendisinin de sahnede olduğunu kaydeden Kayaalp, "O sırada sahnenin eğildiğini gördüm, çocuklar ve veliler geri çekildiler. Bir veli ekranın altında kaldı, bacağından yaralandı. Onun çocuğu yerdeydi, aldım ve onu uzaklaştırdım." diye konuştu.

Kayaalp, kazanın ardından okul müdürü ile veliler arasında tartışma yaşandığını söyledi. Olay nedeniyle herkesin şoke olduğunu belirten Kayaalp, "Çocuklar mezuniyet törenlerinde böyle bir şey yaşadılar. Öğrencileri çıkışta gördüm, ufak tefek yaralanmaları vardı. Bir çocuğun söylediğine göre, çocuklar hala sahnedeyken arkadaki ekranları sökmeye başlamışlar.' ifadelerini kullandı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu nerede? Hangi okul öğrencilerin üzerine dev ekran düştü?

Cemal Reşit Rey Konser Salonu nerede? Hangi okul öğrencilerin üzerine dev ekran düştü?

Cemal Reşit Rey Konser Salonu nerede? Hangi okul öğrencilerin üzerine dev ekran düştü?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Cemal Reşit Rey Konser Salonu Gündem Eğitim Güncel Haberler

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