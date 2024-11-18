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Cemal Enginyurt istifa mi etti, neden istifa etti?

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CEMAL ENGİNYURT İSTİFA MI ETTİ?

Demokrat Parti'de Gültekin Uysal'ın yeniden başkanlığa seçildiği olaylı kongre partide deprem etkisi yarattı. İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti.

Cemal Enginyurt istifa mi etti, neden istifa etti?Cemal Enginyurt

CEMAL ENGİNYURT DEMOKRAT PARTİ'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Demokrat Parti'nin (DP) 15. Olağan Kongresi'nde olaylı geçti. İmzalarındaki eksiklik gerekçe gösterilerek genel başkanlık adaylığı reddedilen İlay Aksoy parti yönetimini zehir zemberek sözlerle topa tutarken asıl deprem ise bugün yaşandı.

İSTİFA AÇIKLAMALARI ART ARDA GELDİ

Kongre sonrasında görevlerinden ayrılacakları konuşulan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun bugün yaptıkları açıklamalarla Demokrat Parti'den istifa ettiklerini duyurdu.

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