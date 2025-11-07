Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Cemal Can Canseven, müzikten televizyona uzanan çok yönlü kariyeriyle gençler arasında popüler bir isim. Survivor 2020 şampiyonu olarak geniş kitlelerin ilgisini çeken Cemal Can, DJ'lik performansları, oyunculuk deneyimleri ve sosyal medyadaki etkisiyle de öne çıkıyor. İzmir doğumlu olan Cemal Can, enerjik kişiliği, spora olan tutkusu ve sahne hakimiyetiyle hem eğlence dünyasında hem de sosyal platformlarda dikkat çekiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 tarihinde İzmir'de doğmuş bir DJ, televizyon ve sosyal medya fenomenidir. Annesi Rizeli, babası ise Selanik göçmenidir. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, üniversite için İstanbul'a taşınmış ve Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde öğrenim görmeye başlamıştır. Üniversite eğitimine ara vererek arkadaşının tavsiyesi üzerine İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almış ve müzik kariyerine adım atmıştır.

Cemal Can Canseven, televizyon dünyasında da tanınan bir isimdir; Survivor 2020'nin şampiyonu olmuş, İşte Bu Benim Masalım dizisinde rol almış ve "Kahraman" isimli bir şarkı çıkarmıştır. Ayrıca sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in yakın arkadaşı olarak bilinir. Sporla iç içe bir hayat sürmekte, koşu ve yüzme gibi aktivitelerde aktif bir yaşam tarzı benimsemektedir.

CEMAL CAN CANSEVEN KAÇ YAŞINDA?

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır.

CEMAL CAN CANSEVEN NERELİ?

Cemal Can Canseven, Türkiye'nin İzmir şehrinde doğmuştur. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olup, aile kökenleriyle kültürel olarak zengin bir geçmişe sahiptir.

CEMAL CAN CANSEVEN'İN KARİYERİ

Cemal Can Canseven'in kariyeri müzik, televizyon ve sosyal medya üzerinden ilerlemektedir. DJ'lik eğitimi aldıktan sonra Holifest 2019'da sahneye çıkmış, performanslarıyla dikkat çekmiştir. Survivor 2020'de kazandığı şampiyonlukla televizyon kariyerini pekiştirmiştir.

Oyunculuk deneyimini ise İşte Bu Benim Masalım dizisinde rol alarak göstermiştir. Ayrıca "Kahraman" isimli şarkısı ile müzik kariyerinde de adından söz ettirmiştir. Fenerbahçe taraftarı olan Cemal Can, çocukluk yıllarında futbol geçmişine sahiptir ve spor hayatını hiç bırakmamıştır.