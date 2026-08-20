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Cemaatten ayrılana mahalle baskısı! Alparslan Kuytul "Etekli Ömer" diye slogan attırmış

Cemaatten ayrılana mahalle baskısı! Alparslan Kuytul 'Etekli Ömer' diye slogan attırmış Haber Videosunu İzle
Cemaatten ayrılana mahalle baskısı! Alparslan Kuytul 'Etekli Ömer' diye slogan attırmış
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Kuytulculara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce cemaatten ayrılan Ömer Güler isimli kişiye yönelik, Alparslan Kuytul'un "Etekli Ömer" dediği ve cemaatinin mensuplarınca da bunun slogan halinde söylendiği görüntüler dosyaya girdi. Savcılık, bu yöntemin cemaatten ayrılan veya ayrılmayı düşünenlere yönelik bir çeşit "örgütsel sindirme" olup olmadığını araştırıyor.

  • Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alparslan Kuytul ve grubuna yönelik soruşturmasında, yapılanmadan ayrılan eski mensup Ömer Güler'in topluluk önünde aşağılandığı ve evinin önünde baskı kurulduğu görüntüleri dosyaya girdi.
  • Soruşturma dosyasındaki video kayıtlarında Kuytul'un Ömer Güler için 'Etekli Ömer' ifadesini kullandığı ve toplantıdaki grubun bu söylemi toplu halde tekrarladığı tespit edildi.
  • Görüntülere göre, gruptan bir kitle Ömer Güler'in ikamet ettiği binanın önünde hakaret ve tehdit içerikli gösteri yaptı; adli makamlar bu eylemleri 'ayrılan ve eleştiren isimleri sindirme yöntemi' olarak değerlendiriyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından  Alparslan Kuytul ve grubuna yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yapılanmadan ayrılan eski bir mensubun topluluk önünde aşağılanarak hedef gösterildiği ve evinin önüne gidilerek baskı kurulduğu iddialarına ilişkin görüntüler soruşturma dosyasına girdi.

TOPLU HALDE "ETEKLİ ÖMER" SLOGANI ATMIŞLAR

Soruşturma dosyasına giren açık kaynak incelemelerine göre, Alparslan Kuytul’un yapılanmadan ayrıldıktan sonra kendisi ve grup hakkında açıklamalarda bulunan eski mensup Ömer Güler’i topluluk önünde hedef aldığı tespit edildi. İncelenen video kayıtlarda Kuytul’un, Güler için “Etekli Ömer” ifadesini kullandığı ve toplantıda bulunan grubun da bu söylemi toplu halde tekrarladığı görüldü.

EVİNİN ÖNÜNE GİDİP HAKARET ETTİLER

Soruşturmayı derinleştiren bir diğer unsur ise bu söylemlerin ardından yaşanan eylemler oldu. Görüntülere göre, gruptan bir kitle Ömer Güler’in ikamet ettiği binanın önüne giderek hakaret ve tehdit içerikli ifadelerle gösteri yaptı. Güvenlik birimleri ve adli makamlar, bu eylemleri "ayrılan ve eleştiren isimleri sindirme yöntemi" olarak değerlendiriyor.

ÖRGÜTSEL BİR YÖNTEM Mİ?

Soruşturma kapsamında adli makamlar, bu uygulamanın yalnızca tek bir kişiyi hedef almadığını; gruptan ayrılmayı veya eleştirel ses çıkarmayı düşünen diğer yapılanma mensuplarına da "korku ve gözdağı verme" amacı taşıyıp taşımadığını incelemeye aldı. Dosyadaki tüm görüntü ve delillerin adli süreç doğrultusunda değerlendirilmesine devam ediliyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDi:

Mafya bu

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