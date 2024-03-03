Cem Yılmaz'ın sevgilisi kim? Sorusu, bir süredir gündemde yer almakta olan sorulardan bir tanesiydi. Komedyen Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz gün paylaştığı topuklu ayakkabı giyen gizemli kadının kim olduğu merak edilmişti. Fotoğraftaki kişinin kim olduğu netlik kazandı. Peki, Cem Yılmaz'ın sevgilisi kim? Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi kimdir, adı ne?

CEM YILMAZ'IN SEVGİLİSİ KİM?

Cem Yılmaz'ın paylaştığı fotoğraftaki kişinin pilates eğitmeni Necla Karahalil olduğu ortaya çıktı. Karahalil, Yılmaz ile olan ilişkisiyle ilgili "Güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı." ifadelerini kullandı. Karahalil, Cem Yılmaz'la ilişkisini itiraf ederek, "Güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı." notuyla paylaşım yaptı. Yılmaz ise Karahalil'in fotoğrafına kalp emojisi bıraktı.

Cem Yılmaz, önceki günlerde sosyal medya hesabından bir kadın ayakkabısı fotoğrafı paylaştı. Fotoğraftaki ayakkabının sahibinin ise Necla Karahalil olduğu ortaya çıktı.