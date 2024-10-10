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Cem Öğretir sağlık durumu nedir? Cem Öğretir'in burnu neden kanadı?

Cem Öğretir sağlık durumu nedir? Cem Öğretir'in burnu neden kanadı?
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ATV Ana Haber sunucusu Cem Öğretir'in, Esra Erol'un canlı yayını sırasında burnu kanadı. Cem Öğretir sağlık durumu nedir? Cem Öğretir'in burnu neden kanadı? soruları sık sık araştırılıyor. Başarılı sunucu Cem Öğretir'in sağlık durumu merak edilirken, burnu neden kanadığı seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki, Cem Öğretir'in son durum nedir? Cem Öğretir kimdir?

Haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayın sırasında burnu kanadı. Esra Erol'u ve seyircileri endişelendiren yayının ardından, Cem Öğretir'in sağlık durumu merak ediliyor. Cem Öğretir'in burnu neden kanadı? Detaylar haberimizdedir…

CEM ÖĞRETİR SAĞLIK DURUMU NEDİR?

ATV Ana Haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayın sırasında burnu kanadı. Program geçişi sırasında Esra Erol ile başlıkları değerlendiren Öğretir burnunun kanadığını fark edemezken ekranlara yansıyan ilginç olayın ardından yayın sonlandırıldı. Cem Öğretir'in sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Cem Öğretir sağlık durumu nedir? Cem Öğretir'in burnu neden kanadı?

CEM ÖĞRETİR'İN BURNU NEDEN KANADI?

Cem Öğretir'in burnunun kanadığını ilk anda fark edemezken Erol'un "Aa burnun mu kanıyor?" tepkisinin ardından Öğretir yayından alındı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Cem Öğret Esra Erol

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