Cem Öğretir sağlık durumu nedir? Cem Öğretir'in burnu neden kanadı?

Haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayın sırasında burnu kanadı. Esra Erol'u ve seyircileri endişelendiren yayının ardından, Cem Öğretir'in sağlık durumu merak ediliyor. Cem Öğretir'in burnu neden kanadı? Detaylar haberimizdedir…

CEM ÖĞRETİR SAĞLIK DURUMU NEDİR?

ATV Ana Haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayın sırasında burnu kanadı. Program geçişi sırasında Esra Erol ile başlıkları değerlendiren Öğretir burnunun kanadığını fark edemezken ekranlara yansıyan ilginç olayın ardından yayın sonlandırıldı. Cem Öğretir'in sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

CEM ÖĞRETİR'İN BURNU NEDEN KANADI?

Cem Öğretir'in burnunun kanadığını ilk anda fark edemezken Erol'un "Aa burnun mu kanıyor?" tepkisinin ardından Öğretir yayından alındı.