Cem Öğretir Kimdir? Hayatı ve Biyografisi Hakkında Merak Edilenler

Cem Öğretir kimdir? Cem Öğretir kaç yaşında, nereli? Cem Öğretir hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Cem Öğretir izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Cem Öğretir kaç yaşında, nereli? Cem Öğretir hayatı ve biyografisi! Cem Öğretir kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Cem Öğretir hakkında araştırmalar yapılıyor. Cem Öğretir kimdir? Cem Öğretir kaç yaşında, nereli? Cem Öğretir hayatı ve biyografisi!

CEM ÖĞRETİR KİMDİR?

Öğretir, 10 Eylül 1973'te İngiltere'de doğdu. Çocukluğunu Eskişehir'de geçirdi.

Eğitimi

1995'te Anadolu Üniversitesi Sinema-Televizyon bölümünden mezun oldu.

Özel hayatı

2006 yılından beri kendisi gibi haberci ve sunucu olan Seda Öğretir ile evlidir. Çiftin, 1 kızı bulunmaktadır.

Türkiye'nin ve dünyanın nabzını atv ekranlarından takip edenler ünlü haber sunucusu Cem Öğretir'i yakından tanıyor. 8 Ağustos 1973 yılında İngiltere'de doğan ünlü haberci, 4 yaşına kadar İngiltere'de yaşadı. İngiltere'ye dair anılarının hafızasında çok net olmadığını ifade eden Cem Öğretir, mesleğe 1995 yılında başladı. Birçok özel kurumda editör, muhabir ve spiker olarak çalışan Cem Öğretir, 2009 yılında atv'ye geçti. 10 Ağustos 2009 yılında atv Ana Haber'i sunmaya başlayan Cem Öğretir, birçok ödüle layık görüldü.

em Öğretir, geleceğin habercilerini ve haber spikerlerini yetiştirmek adına da çalışmalarına devam ediyor. Başarılı haberci, birçok şehirde gençlerle bir araya gelerek eğitimler veriyor.

Cem Öğretir hangi üniversite mezunu?

1973 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Cem Öğretir, üniversite eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde tamamladı. 1995'te Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun olan ünlü anchorman, eğitim hayatının ardından hemen iş hayatına başladı. Birçok TV kanalında görev alan Cem Öğretir, şu an atv Haber anchormani olarak çalışma yaşamını sürdürüyor.

Cem Öğretir evli mi? Cem Öğretir'in çocuğu var mı?

Başarılı haber spikeri Cem Öğretir, 2006 yılında hayatını ünlü bir isimle birleştirdi. Kendisi gibi haberci ve sunucu olan Seda Öğretir ile evlenen Cem Öğretir, o günden bu yana evliliğini sürdürüyor. Mutlu bir evliliği olan çift, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un tanıtım gecesinde de birlikte sunuculuk yaptı. Cem Öğretir'in, eşi Seda Öğretir ile olan evliliğinden bir kızı var.

Günün erken saatlerinden itibaren en doğru ve tarafsız haberleri atv izleyicisine sunmak için hazırlıklarını yapan Cem Öğretir'in seyircisiyle arasında kurduğu bağ da dikkat çekiyor. Yüzlerce ödülün sahibi olan ünlü anchorman, tarzıyla büyük beğeni topluyor