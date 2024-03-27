Cem Aykan kimdir? CHP Manisa Gölmarmara Belediye Başkan Adayı Cem Aykan Kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Manisa Gölmarmara Belediye Başkan adayı ise Cem Aykan. Cem Aykan nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

CEM AYKAN KİMDİR?

Cem Aykan, 1982'de I·zmir'de dogˆdu. Eğitim hayatını Manisa'nın Go¨lmarmara ilçesinde tamamlayan Aykan, 2017'de tarım sekto¨ru¨nde ticari hayata atıldı. Aykan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.