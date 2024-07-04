MSB'den yapılan açıklamada, bugün bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehit olduğu, temas esnasında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi. Cebrail Acar kimdir? Kahraman şehit Uzman Çavuş Cebrail Acar memleketi neresi, kaç yaşındaydı?

CEBRAİL ACAR KİMDİR?

Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın (33) şehit haberi Ereğli ilçesi Cahı Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Evin önünde sağlık ekipleri de hazır bekledi. Şehit Acar'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehit düşmesi nedeniyle yayımladığı mesajda, şunları kaydetti: "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın (33) şehit haberi Ereğli ilçesi Cahı Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Evin önünde sağlık ekipleri de hazır bekledi. Şehit Acar'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJIMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehit düşmesi nedeniyle yayımladığı mesajda, şunları kaydetti: "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."