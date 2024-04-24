Çayıralan Belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2024 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Çayıralan Belediyesi hangi parti? Çayıralan Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Çayıralan yerel seçim sonuçları!

ÇAYIRALAN BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Çayıralan Belediyesi'nde seçimi MHP'den Ahmet Kaygısız kazandı. Kaygısız, %40.69 oy oranıyla 1.163 oy alarak birinci oldu. En yakın rakibi AK Parti'den Şahin Şahiner %30.16 oy oranıyla 862 oy alarak ikinci sıraya yerleşti. Aradaki oy farkı 301 olarak kaydedildi. CHP'den aday olan Mutullah Üstün ise %28.55 oy oranıyla ve 816 oy alarak üçüncü sırayı elde etti. Bu sonuçlara göre Çayıralan Belediye Başkanı Ahmet Kaygısız, MHP'den seçilmiştir.