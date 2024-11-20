Çarşamba hangi diziler var? 20 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler
Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 20 Kasım 2024 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2024? Çarşamba günü dizileri! İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Çarşamba hangi diziler var? Çarşambagünleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 20 Kasım 2024 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2024? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?
Çarşamba günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: dizi yok
ATV: Kuruluş Osman (20.00)
Kanal D: Annem Ankara (20.00)
Show TV: Sandık Kokusu (20.00)
NOW TV: Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... (20.00)
Star TV : Sahipsizler (20.00)
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20 KASIM
- 14:25 Masumlar Apartmanı
- 17:45 Lİngo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Sen Türkülerini Söyle
- 00:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
- 02:45 Yerli Sinema Türk İşi Dondurma
- 04:40 Seksenler