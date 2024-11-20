Çarşamba hangi diziler var? 20 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler

Çarşamba hangi diziler var? Çarşambagünleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 20 Kasım 2024 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2024? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Kuruluş Osman (20.00)

Kanal D: Annem Ankara (20.00)

Show TV: Sandık Kokusu (20.00)

NOW TV: Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... (20.00)

Star TV : Sahipsizler (20.00)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20 KASIM