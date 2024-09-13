Çapraz sorgunun ne olduğu merak ediliyor. Çapraz sorgu, bir mahkeme sürecinde, davanın karşı tarafı tarafından tanıkların sorgulanması sürecidir. Bu sorgulama aşaması, genellikle dava sırasında savcılık ve savunma avukatları arasında geçer ve tanıkların verdikleri ifadelerin doğruluğunu, tutarlılığını ve güvenilirliğini test etmeyi amaçlar. Peki, Çapraz sorgu nedir? Çapraz sorguda ne yapılır? Çapraz sorgu nedir örnek?

ÇAPRAZ SORGU NEDİR?

Çapraz sorgu (cross-examination), hukuk sisteminde bir tanığın, davanın diğer tarafı tarafından sorgulanması sürecidir. Bu aşama, mahkemede, davanın savunma ve suçlama taraflarının birbirinin tanıklarını sorgulamasıyla gerçekleştirilir.

ÇAPRAZ SORGUDA NE YAPILIR?