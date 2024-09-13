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Çapraz sorgu nedir? Çapraz sorguda ne yapılır? Çapraz sorgu nedir örnek?

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Çapraz sorgunun ne olduğu merak ediliyor. Çapraz sorguda ne yapıldığı ve Türkiye'de çapraz sorgunun nasıl uygulandığı araştırılıyor. Peki, Çapraz sorgu nedir? Çapraz sorguda ne yapılır? Çapraz sorgu nedir örnek? İşte detaylar...

Çapraz sorgunun ne olduğu merak ediliyor. Çapraz sorgu, bir mahkeme sürecinde, davanın karşı tarafı tarafından tanıkların sorgulanması sürecidir. Bu sorgulama aşaması, genellikle dava sırasında savcılık ve savunma avukatları arasında geçer ve tanıkların verdikleri ifadelerin doğruluğunu, tutarlılığını ve güvenilirliğini test etmeyi amaçlar. Peki, Çapraz sorgu nedir? Çapraz sorguda ne yapılır? Çapraz sorgu nedir örnek?

ÇAPRAZ SORGU NEDİR?

Çapraz sorgu (cross-examination), hukuk sisteminde bir tanığın, davanın diğer tarafı tarafından sorgulanması sürecidir. Bu aşama, mahkemede, davanın savunma ve suçlama taraflarının birbirinin tanıklarını sorgulamasıyla gerçekleştirilir.

Çapraz sorgu nedir? Çapraz sorguda ne yapılır? Çapraz sorgu nedir örnek?

ÇAPRAZ SORGUDA NE YAPILIR?

  • Çapraz sorgu sırasında, tanığın verdiği ifadenin doğru olup olmadığı, olayla ilgili bilgilerin ne kadar güvenilir olduğu değerlendirilir. Tanığın anlatımları ile diğer kanıtlar arasında tutarlılık olup olmadığı kontrol edilir.
  • Savunma veya suçlama tarafı, tanığın ifadesinde bulunan çelişkileri ve belirsizlikleri açığa çıkarmaya çalışır. Bu, tanığın güvenilirliğini sorgulamak için önemlidir.
  • Tanığın olay anındaki algısını, dikkatini ve bellek kapasitesini sorgulayan sorular yöneltilir. Bu, tanığın olayları ne kadar doğru hatırladığını anlamak için yapılır.
  • Tanığın beyanlarını destekleyen veya çelişen belgeler ve kanıtlar hakkında sorular sorulur. Bu, tanığın ifadesinin gerçeklikle ne kadar örtüştüğünü değerlendirmek için kullanılır.
  • Tanığın davaya olan taraflılığı veya kişisel motivasyonları sorgulanabilir. Bu, tanığın nesnelliğini ve ifade ettiği bilgilerin güvenilirliğini değerlendirmek için önemlidir.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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