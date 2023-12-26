Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşk yaşaması magazin gündemine bomba gibi düştü. Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun eşinden boşandı mı, ayrıldı mı soruları gündeme geliyor. Kenan Tosun, 2. Sayfa'ya açıklamalarda bulundu. Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun eşinden boşandı mı? Detaylar haberimizdedir…

CANSU TOSUN'UN BABASI KENAN TOSUN EŞİNDEN BOŞANDI MI?

Sık sık yasak aşkı Ümran Seyhan ile Nişantaşı'nda görüntülenen Kenan Tosun, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada 35 yıllık eşi Serpil Tosun ile 1 ay önce anlaşmalı olarak boşandıklarını söyleyerek "Kimsenin haberi yok ama o konu kapandı. Zaten boşanma arefesindeki bir evlilikti. Ne konuşsak yanlış anlaşılır. Görüyorsunuz Ümran Hanım'la beraberiz ve mutluyuz. Biz beraber yaşıyoruz 3 ay oldu. Bir sıkıntımız yok, yerimiz zaten belli. Kimseden kaçmıyoruz. Çocuklarla küs olur muyuz hiç, olur mu öyle şey? " ifadelerini kullandı.