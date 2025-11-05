Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi
Klinik psikolog ve sosyal medya fenomeni Esra Ezmeci, katıldığı "Gel Konuşalım" programında kalça estetiği yaptırdığı iddialarına yeniden yanıt verdi. Ece Erken, canlı yayında "Popo protezin yok mu? Yemin et" diyerek masanın altına eğilip "Ayağın yerde mi?" diye sordu. Ezmeci ise "Yerde, yerde… İhtiyacımız olmadı" diyerek iddiaları reddetti.
Son zamanlarda hem paylaşımları hem de açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Esra Ezmeci, katıldığı "Gel Konuşalım" programında estetik iddialarına açıklık getirdi. Daha önce "Üst tarafım zayıf, alt tarafım kilolu. İki kilo alsam direkt kalçamdan alırım" sözleriyle gündeme gelen Ezmeci, "Ben ergenlik döneminden beri hafif kiloluyum, ailece kalçamızdan kilo alıyoruz. Bu estetik ameliyatlar popüler olunca benim de yaptırdığımı sandılar" dedi.
ECE ERKEN'DEN İLGİNÇ SORU
Ece Erken ise açıklamalardan tatmin olmayarak canlı yayında "Popo protezin yok mu? Yemin et" diyerek Ezmeci'ye ısrar etti. Hatta masanın altına eğilerek "Ayağın yerde mi?" diye sordu.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Ezmeci, "Yerde, yerde… İhtiyacımız olmadı" yanıtını verdi. Canlı yayında yaşanan bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı Ezmeci'nin tavırlarını ve Erken'in ısrarını yorum yağmuruna tuttu.