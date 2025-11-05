Haberler

Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi

Klinik psikolog ve sosyal medya fenomeni Esra Ezmeci, katıldığı "Gel Konuşalım" programında kalça estetiği yaptırdığı iddialarına yeniden yanıt verdi. Ece Erken, canlı yayında "Popo protezin yok mu? Yemin et" diyerek masanın altına eğilip "Ayağın yerde mi?" diye sordu. Ezmeci ise "Yerde, yerde… İhtiyacımız olmadı" diyerek iddiaları reddetti.

  • Esra Ezmeci, 'Gel Konuşalım' programında estetik ameliyat yaptırdığı iddialarını reddetti ve ailesel olarak kalçadan kilo aldığını belirtti.
  • Ece Erken, canlı yayında Esra Ezmeci'ye popo protezi olup olmadığını sordu ve masanın altına eğilerek ayağının yerde olup olmadığını kontrol etti.
  • Esra Ezmeci, Ece Erken'in sorusuna 'İhtiyacımız olmadı' diyerek yanıt verdi ve bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Son zamanlarda hem paylaşımları hem de açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Esra Ezmeci, katıldığı "Gel Konuşalım" programında estetik iddialarına açıklık getirdi. Daha önce "Üst tarafım zayıf, alt tarafım kilolu. İki kilo alsam direkt kalçamdan alırım" sözleriyle gündeme gelen Ezmeci, "Ben ergenlik döneminden beri hafif kiloluyum, ailece kalçamızdan kilo alıyoruz. Bu estetik ameliyatlar popüler olunca benim de yaptırdığımı sandılar" dedi.

ECE ERKEN'DEN İLGİNÇ SORU

Ece Erken ise açıklamalardan tatmin olmayarak canlı yayında "Popo protezin yok mu? Yemin et" diyerek Ezmeci'ye ısrar etti. Hatta masanın altına eğilerek "Ayağın yerde mi?" diye sordu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ezmeci, "Yerde, yerde… İhtiyacımız olmadı" yanıtını verdi. Canlı yayında yaşanan bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı Ezmeci'nin tavırlarını ve Erken'in ısrarını yorum yağmuruna tuttu.

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Yakında masa üstünde nasıl pozisyonlara giriliyor onu da gösterirler.

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Nede olsa gökçeklerin kanalı

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıKara Osman:

ayıp be yaw. Dünya can derdinde zulümler kol geziyor siz neyin derdindesiniz.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat özkan:

Lokum lokummmm )

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerman genç :

her yeri estetik yok diyor

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali solak:

???

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
