Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi

Son zamanlarda hem paylaşımları hem de açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Esra Ezmeci, katıldığı "Gel Konuşalım" programında estetik iddialarına açıklık getirdi. Daha önce "Üst tarafım zayıf, alt tarafım kilolu. İki kilo alsam direkt kalçamdan alırım" sözleriyle gündeme gelen Ezmeci, "Ben ergenlik döneminden beri hafif kiloluyum, ailece kalçamızdan kilo alıyoruz. Bu estetik ameliyatlar popüler olunca benim de yaptırdığımı sandılar" dedi.

ECE ERKEN'DEN İLGİNÇ SORU

Ece Erken ise açıklamalardan tatmin olmayarak canlı yayında "Popo protezin yok mu? Yemin et" diyerek Ezmeci'ye ısrar etti. Hatta masanın altına eğilerek "Ayağın yerde mi?" diye sordu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ezmeci, "Yerde, yerde… İhtiyacımız olmadı" yanıtını verdi. Canlı yayında yaşanan bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı Ezmeci'nin tavırlarını ve Erken'in ısrarını yorum yağmuruna tuttu.