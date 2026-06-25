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Canlı yayında deprem şoku: Ünlü yayıncı yayını bırakıp kaçtı

Canlı yayında deprem şoku: Ünlü yayıncı yayını bırakıp kaçtı Haber Videosunu İzle
Canlı yayında deprem şoku: Ünlü yayıncı yayını bırakıp kaçtı
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Venezuela'yı sarsan ve can kaybının 10 bine ulaşmasından endişe edilen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki çifte deprem felaketinin sembolü, 25 yaşındaki Venezuelalı ünlü yayıncı FairyGab oldu. Genç kadının evinde canlı yayında olduğu sırada yakalandığı deprem anı, sarsıntının dehşet verici boyutunu tüm dünyaya saniye saniye gösterdi. Ekran başında "Deprem oluyor, şaka yapmıyorum!" diyerek odasından kaçan Gabriella’nın ekipmanlarının feci şekilde sallandığı o anlar büyük korku yarattı.

  • Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki çifte depremde can kaybının 10 bine ulaşabileceği belirtiliyor.
  • Ünlü yayıncı Gabriella Suarez (FairyGab), canlı Minecraft yayını sırasında depreme yakalandı ve kaçtı.
  • Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, yeniden inşa için 200 milyon dolarlık acil fon oluşturulduğunu duyurdu.

Venezuela'yı peş peşe vuran çifte deprem felaketinde can kaybının 10 bine ulaşabileceğinden endişe edilirken, felaketin sembolü olacak sarsıcı görüntüler ortaya çıktı. Ülkenin tanınan popüler yayıncılarından FairyGab adıyla tanınan 25 yaşındaki Venezuelalı fenomen Gabriella Suarez, deprem anına canlı yayında yakalandı. Genç kadının odayı terk etmek zorunda kaldığı o dehşet anları kameraya saniye saniye yansıdı.

Venezuela'da yerel saatle 23.00'ten hemen sonra meydana gelen 7,2 ve ardından gelen 7,5 büyüklüğündeki çifte deprem, ülkede yüzyılın felaketine yol açtı. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun (USGS) öngörü modeline göre can kaybının 10 bin sınırına dayanabileceği belirtilen ülkede olağanüstü hal ilan edilirken, depremin başkent ve çevresindeki sarsıcı boyutu canlı yayınlara da yansıdı.

CANLI YAYINDA DEPREM ŞOKU: ŞAKA YAPMIYORUM DEPREM OLUYOR 

Deprem anında evinde takipçileriyle birlikte çevrimiçi oyun (Minecraft) oynayan 15 Temmuz 2001 doğumlu Venezuelalı ünlü içerik üreticisi FairyGab, saniyeler içinde hayatının şokunu yaşadı. İspanyolca içerik üreten ve geniş bir takipçi kitlesine sahip olan 25 yaşındaki genç yayıncı, ilk sarsıntıları hissettiği an durumu izleyicilerine aktarmaya çalıştı.

Ancak depremin şiddetini artırmasıyla birlikte odadaki ağır ekipmanlar, ışıklar ve bilgisayar kamerası feci şekilde sallanmaya başladı. Büyük bir panik yaşayan Gabriella, ekran karşısında "Deprem oluyor, şaka yapmıyorum!" diyerek kulaklığını fırlattı ve güvenli bir alana geçmek için odadan hızla kaçtı.

BİNLERCE İZLEYİCİ DEHŞETE TANIKLIK ETTİ 

Genç kadının odadan kaçmasının ardından, yayının kesilmediği ve kameranın uzun süre sallanmaya devam ettiği görüldü. Arka planda binadan gelen esneme ve çatırtı sesleri, canlı yayındaki binlerce izleyicinin ekranına doğrudan yansıdı. Yayını izleyen takipçileri sohbet panelinden korku dolu mesajlar paylaşırken, Gabriella'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR 

Ülke genelinde ise arama kurtarma ekipleri başta La Guaira olmak üzere yıkımın en ağır yaşandığı bölgelerde zamana karşı yarış veriyor. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, altyapı ve konutların yeniden inşası için 200 milyon dolarlık acil fon oluşturulduğunu duyururken, iletişim ağlarındaki hasar nedeniyle gerçek bilançonun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Gabriella'nın canlı yayındaki o görüntüleri ise Venezuela'da yaşanan sarsıntının şiddetini dünyaya duyuran en somut belgelerden biri oldu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
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