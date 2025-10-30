Haberler

Çanakkale sular ne zaman gelecek? Çanakkale su kesintisi 30 Ekim Perşembe!

Çanakkale sular ne zaman gelecek? Çanakkale su kesintisi 30 Ekim Perşembe!
Güncelleme:
Çanakkale'de uzun süredir planlanan altyapı yenileme projesi hayata geçirildi. Cevatpaşa Mahallesi'nin Bahriye Üçok Caddesi'nde sürdürülen çalışmalar kapsamında, yeni içme suyu hatlarının kullanıma alınması için işlemler devam ediyor.

Kent genelinde başlatılan bu altyapı hamlesi nedeniyle, Çanakkale'nin birçok bölgesinde geçici su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar, suyun ne zaman yeniden verileceğini ve kesintiden hangi mahallelerin etkileneceğini merak ediyor.

SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN SONA ERECEK?

Çanakkale Belediyesi'nin bilgilendirmesine göre, şehir genelinde uygulanan su kesintisi 30 Ekim 2025 Perşembe sabahı saat 09.00'da başladı.

Altyapı çalışmalarının planlandığı şekilde ilerlemesi halinde, kesintinin aynı gün akşam saat 19.00 civarında sona ermesi bekleniyor.

Belediye yetkilileri, olası teknik gecikmelere karşı tüm ekiplerin tam kapasiteyle sahada görev yaptığını ve suyun planlanan sürede verilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

KESİNTİDEN ETKİLENEN MAHALLELER

Devam eden altyapı yenileme operasyonu kapsamında toplam yedi ana bölge su kesintisinden etkilendi.

Vatandaşlara, yaklaşık 10 saatlik kesinti süresi boyunca günlük ihtiyaçlarını önceden karşılamaları konusunda uyarı yapıldı.

Su kesintisinin yaşandığı mahalleler şunlardır:

• Cevatpaşa Mahallesi

• Fevzipaşa Mahallesi

• Kemalpaşa Mahallesi

• Namık Kemal Mahallesi

• İsmetpaşa Mahallesi

• Karacaören Kentsel Gelişme Alanı (Barış Mahallesi)

• Esenler Mahallesi'nin bir kısmı (üst kademe hariç)

KESİNTİNİN NEDENİ NEDİR?

Çanakkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, çalışmanın Cevatpaşa Mahallesi'nde yeni içme suyu hatlarının devreye alınması amacıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Daha önce olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelenen proje, bu kez 2. Etap altyapı yenileme süreciyle birleştirilerek tek bir kapsamlı operasyon şeklinde yürütülüyor.

Yapılan açıklamaya göre, projenin temel hedefi şehrin içme suyu şebekesinin uzun vadede daha dayanıklı hale getirilmesi ve su kayıplarının en aza indirilmesi olarak açıklandı.

