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ÇANAKKALE ELEKTRİK KESİNTİSİ | Ayvacık, Gelibolu, Bozcaada, Yenice 17 Eylül elektrik kesintisi UEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

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Çanakkale'nin Ayvacık, Gelibolu, Bozcaada ve Yenice bölgelerinde 17 Eylül tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiye ilişkin detaylar UEDAŞ tarafından güncel olarak paylaşılacak.

Çanakkale'nin Ayvacık, Gelibolu, Bozcaada ve Yenice bölgelerinde 17 Eylül tarihinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. UEDAŞ (Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. Kesintilerin hangi saatler arasında olacağı ve hangi mahalleleri etkileyeceği konusunda detaylı bilgilendirme UEDAŞ tarafından güncel olarak paylaşıldı.

ÇANAKKALE ELEKTRİK KESİNTİSİ

UEDAŞ, kesintilerin mümkün olan en kısa sürede giderileceğini ve bakım çalışmalarının enerji dağıtım sistemini daha güvenli hale getirmek amacıyla yapıldığını vurguluyor.

ÇANAKKALE ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

ÇANAKKALE ELEKTRİK KESİNTİSİ | Ayvacık, Gelibolu, Bozcaada, Yenice 17 Eylül elektrik kesintisi UEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

ÇANAKKALE PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Bu tür planlı kesintilerin, enerji altyapısının düzenli bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yapıldığı ve elektrik hizmetinin daha verimli bir şekilde sağlanabilmesi için önemli olduğu ifade ediliyor. Çanakkale'nin Ayvacık, Gelibolu, Bozcaada ve Yenice ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, kesintiyle ilgili herhangi bir sorun yaşanmaması adına önceden bilgilendirilecek ve çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik akışı normale dönecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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