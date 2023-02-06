Çanakkale'de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Çanakkale'de okullar tatil edildi mi? Son dakika Çanakkale'de okullar yarın tatil mi?

Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Çanakkale'de okullar tatil mi? Merak ediliyor. Çanakkale'de yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Çanakkale'de okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Çanakkale'de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Çanakkale'de okullar tatil edildi mi? Çanakkale'de okullar yarın tatil mi?

Çanakkale'de okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Çanakkale Da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Çanakkale'de okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Çanakkale'de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Çanakkale'de okullar tatil edildi mi? Çanakkale'de okullar yarın tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, alınan son meteorolojik verilerin değerlendirildiği, buna göre olumsuz hava koşullarının etkisini artırmasının beklendiğinden, il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, Müftülüğe bağlı Kur'an kurslarında ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 6 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

6 ŞUBAT PAZARTESİ ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Çanakkale'de 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiği duyuruldu.