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Çanakkale'de okullar tatil mi 18 Mart?

Çanakkale'de okullar tatil mi 18 Mart?
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Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü olan 18 Mart 2025 tarihinde, "Çanakkale'de okullar tatil mi?" sorusu gündeme geliyor. Çanakkale Valiliği, 18 Mart'ta il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verileceğini duyurdu.

Öğrenciler ve veliler, 18 Mart'ta okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 18 Mart'ta okullarda çeşitli anma programları düzenlenecek. Bu nedenle, "18 Mart okullar tatil mi?" sorusu dışında, okullarda hangi etkinliklerin yapılacağı da merak konusu oluyor. Peki, 18 Mart okullar tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi, yarım gün mü? Çanakkale'de okullar tatil mi 18 Mart?

ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, 18 Mart 2025 tarihinde il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verilecek.

Çanakkale'de okullar tatil mi 18 Mart?

2025 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim Salı (Yarım Gün) 29 Ekim Çarşamba (Tam Gün)

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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