Can Yaman Instagram hesabını neden sildi? Cam Yaman sosyal medya hesaplarını neden kapattı?

Son günlerde Sandokan isimli projesiyle adından söz ettiren ve uzun zamandır İtalya'da yaşayan oyuncu Can Yaman, 11 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını sildi. Peki, Can Yaman Instagram hesabını neden sildi? Cam Yaman sosyal medya hesaplarını neden kapattı?

CAN YAMAN INSTAGRAM HESABINI NEDEN SİLDİ?

Oyuncu, sosyal medyanın faydasını görmek yerine zararını hissettiği iddiasıyla 11 milyon takipçili Instagram hesabına veda etti. Yaman'ın yaptığı işlerindeki konsantrasyonunu da etkilememesi için sosyal medyadan uzaklaştığı da konuşulanlar arasında. Yakışıklı oyuncu Can Yaman, Bay Yanlış dizisinin finalinden sonra kariyerine İtalya'da devam etme kararı almıştı.