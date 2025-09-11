Can Holding kimin? Show TV ve Habertürk kimin? Can Holding bünyesindeki şirketler hangileri?

Türkiye'de medya ve iş dünyası son günlerde yeni bir gelişmeyle çalkalanıyor. Ciner Yayın Holding'den Can Holding'e devredilen Habertürk ve Show TV'nin ardından, sektör kulislerine bomba gibi düşen bir başka iddia gündeme geldi: Devir sürecinin perde arkasında yaşanan bazı mali ve hukuki işlemler nedeniyle, medya sektörünün tanınan bazı isimlerinin ifade vermek üzere gözaltına alındığı ileri sürüldü. Henüz resmi makamlarca doğrulanmayan bu gelişme, kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Peki, bu iddiaların arkasında ne var? Medya devriyle bağlantılı mı? Yeni medya patronu Can Holding kimdir ve hangi şirketleri bünyesinde barındırıyor? Habertürk ve Show TV'nin el değiştirmesi medya düzenini nasıl etkiliyor? Tüm detaylar, analizler ve perde arkası bilgiler haber dosyamızda

HABERTÜRK KİMİN?

Türkiye'nin önde gelen haber kanallarından biri olan Habertürk, artık yeni sahibiyle yoluna devam ediyor. 2007 yılından bu yana Ciner Yayın Holding bünyesinde yayın yapan kanal, 2024 yılının Aralık ayında gerçekleştirilen dev anlaşmayla el değiştirdi.

Edinilen bilgilere göre, Habertürk'ün tüm yayın hakları ve medya varlıkları, Can Holding tarafından satın alındı. Böylece kanalın sahibi artık Kemal Can oldu. Bu gelişmeyle birlikte, medya sektöründe dengelerin yeniden şekillenmesi bekleniyor. Habertürk, haber yayıncılığındaki çizgisini korumaya devam ederken, dijital dönüşüme odaklanan yeni bir stratejiye de hazırlanıyor.

SHOW TV KİMİN?

Bir dönem Türkiye'nin en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV, yeni sahibiyle ekran serüvenini sürdürüyor. Daha önce Ciner Yayın Holding çatısı altında faaliyet gösteren kanal, 2024 sonunda gerçekleşen satın almayla birlikte Can Holding bünyesine geçti.

Yayıncılık dünyasında taşları yerinden oynatan bu gelişmeyle, Show TV'nin de yayın politikalarında kademeli bir değişiklik öngörülüyor. Can Holding'in medya yatırımlarını büyütme hedefi kapsamında, Show TV'nin içerik kalitesi ve teknik altyapısında kapsamlı iyileştirmeler planlanıyor.

CAN HOLDİNG KİMİN?

Son dönemde medya sektöründeki atılımlarıyla adından sıkça söz ettiren Can Holding, birçok sektörde faaliyet gösteren yerli bir yatırım grubu. Holdingin arkasındaki isim ise iş dünyasında deneyimiyle bilinen Kemal Can. Grubun kurucusu olan Zamanhan Can, şirketin temelini atarken, holding bugün Kemal Can liderliğinde büyümeye devam ediyor.

2024 sonunda Ciner Grubu'ndan Show TV, Habertürk ve Bloomberg HT gibi önemli medya markalarını satın alan Can Holding, medya alanına hızlı bir giriş yaptı. Holdingin bu hamlesi, enerji, lojistik, sağlık ve eğitim gibi sektörlerdeki geniş portföyüne medya sektörünü de eklemiş oldu.

CAN HOLDİNG BÜNYESİNDEKİ ŞİRKETLER HANGİLERİ?

Can Holding yalnızca medya yatırımlarıyla değil, farklı sektörlerdeki şirketleriyle de dikkat çekiyor. Holdingin bünyesinde yer alan şirketler şu şekilde sıralanıyor:

Energy Petrol: Akaryakıt ve petrol ürünleri alanında faaliyet gösteriyor. Türkiye genelinde yaygın istasyon ağı bulunuyor.

Awox: Tüketici elektroniği alanında marka bilinirliği yüksek. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar geniş ürün gamı mevcut.

Seikon: Elektronik ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren bir diğer iştirak.

Telefox: Telekomünikasyon ve elektronik cihaz pazarlama alanında hizmet veriyor.

Energia: Enerji üretimi ve dağıtımı alanında çalışmalar yürüten bir başka iştirak.

VIP Transport (VIP Lojistik): Kara taşımacılığı ve lojistik hizmetleri sunuyor.

Mediza Hospital: Sağlık sektöründe özel hastane konseptiyle faaliyet gösteriyor.

Golden Hill Hotel: Turizm sektöründe, özellikle otelcilik alanında faaliyet gösteriyor.

Doğa Koleji: Türkiye'nin önde gelen özel eğitim kurumlarından biri.

Bilgi Üniversitesi: Vakıf üniversitesi olarak yükseköğretim alanında hizmet veriyor.

Can Holding'in bu çeşitliliği, şirketi Türkiye'nin çok sektörlü en büyük özel gruplarından biri haline getiriyor. 2025 itibariyle medya sektörü bu portföyün en dikkat çeken parçalarından biri olmuş durumda.