Can Borcu 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri haline gelen Can Borcu, derin karakter yapısı ve sürükleyici kurgusuyla seyirciyi ekran başına kilitlemişti. Yeni sezonda ise gelişen olay örgüsü ve beklenmedik dönüm noktalarıyla merak uyandırmaya devam ediyor. İzleyiciler şimdi, dizinin 29. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını öğrenmek için sabırsızlanıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Handan baygınlık geçirdikten sonra hızla hastaneye kaldırılır ve tedavi altına alınır. Bu olayın ardından Mehmet, önce Yasemin'den, ardından da doktorundan Handan'ın beynindeki asıl sorunu öğrenir. Ferit, kamera kayıtlarıyla birlikte polise teslim edilmek üzeredir; ancak kayıtlar gerçeği gün yüzüne çıkarır ve Ferit'in suçsuz olduğu anlaşılır. Gençler, ilk eylemlerinde başarısız olsalar da pes etmez ve arkadaşlarının okula dönmesi için mücadeleye kararlılıkla devam eder. Handan'ın beyninde kalan parçanın etkileri giderek artar; artık bambaşka biri haline gelmiştir. Emel, Ilgın sayesinde bu durumdan haberdar olur ve hemen harekete geçer, fakat onu bekleyen büyük bir sürpriz vardır.

DİZİNİN KONUSU

Can Borcu, Mehmet'in Handan'a olan hayat borcunun iki aileyi beklenmedik şekilde bir araya getirdiği dokunaklı bir hikâyeyi anlatıyor. Handan, sorunlarla dolu evliliğine rağmen kocası Celal'e sadık, üç çocuk annesi fedakâr bir kadındır. Ancak Celal, geçmişte yaşadığı yasak ilişkinin izlerini silemez ve eski patronu Emel'in tehditleriyle büyük bir çıkmazın içine sürüklenir. Bu gizli geçmiş, hem aile ilişkilerini hem de karakterlerin iç dünyasını derinden sarsar; herkes kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalır.

28. BÖLÜM ÖZETİ

Ilgın'ın aslında Emel'in ajanı olduğunun ortaya çıkması, Emel'in planlarını sekteye uğratır. Buna rağmen Emel geri adım atmaz ve bu kez Handan'ın sağlık sorununu kendi lehine çevirmeye çalışır. Ancak Mehmet bu durumu fark eder ve Handan'ı bir an bile yalnız bırakmaz, onun moralini yüksek tutmak için elinden geleni yapar. Handan'ın sağlık durumu tüm aile bireylerine ve yakın dostlara anlatılır, herkes destek olmak için seferber olur. Emel ise Handan'ı kullanarak son hamlesini yapmayı planlarken, beklenmedik bir şekilde kendi tuzağına düşer ve sonunda yaptıklarının bedelini öder.

29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Can Borcu dizisinin 29. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın önümüzdeki günlerde izleyicilerle buluşması bekleniyor.

OYUNCU KADROSU

• Bülent İnal — Mehmet Musluoğlu

• Ebru Özkan — Handan Çakır

• Mine Tugay — Emel Karahan

• Cüneyt Mete — Yaşar Demir

• Selen Soyder — Sude

• Ragıp Savaş — Celal

• Goncagül Sunar — Şükran

• Dora Dalgıç — Doğa

• Çağla Boz — Yasemin

• Demircan Kaçel — Ferit

• İlber Uygar Kaboğlu — Rüzgar

• Nurşim Demir — Necmiye

• Onur Gözeten — Efe

• Lara Aslan — Biricik